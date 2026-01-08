قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقسيط لمدة 20 عاما.. كيفية حجز 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
طاقم تحكيم موريتاني–أنجولي لإدارة مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
المبعوث الأمريكي إلى سوريا: نراقب بقلق التطورات في الأحياء الكردية بحلب
كاف يعلن طاقم حكام مواجهة السنغال ومالي في ربع نهائي أمم إفريقيا
وزير الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني وبيض المائدة.. فيديو
نقيب الأطباء يكشف تفاصيل صادمة حول واقعة «انتحال صفة» بالبحيرة وتحويل الشقيقين للنيابة
الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام.. وأهلنا بغزة كان لهم نصيب
مصطفى بكري: مصر والسعودية صماما أمان الأمة العربية.. تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق| أخبار التوك شو
قبل صرف يناير 2026.. رابط الاستعلام عن بطاقة تكافل وكرامة
أسعار البنزين اليوم في مصر .. استقرار في وقود السيارات والغاز المنزلي
لا تذاكر خارج القنوات الرسمية.. المتحف المصري الكبير يشن حربا على مواقع الاحتيال
مصطفى شردي: ترامب يدرس إمكان شراء جرينلاند وشعبيته تحت الصفر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس مدينة ههيا عن فيديوهات نفق مغمور بالمياه : رشح بسيط.. والطلمبات موجودة

نفق في ههيا
نفق في ههيا
قسم التوك شو

قال أيمن هيكل، رئيس مركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية، إن نفق ههيا هو نفق مخصص لعبور المشاة أسفل خط السكة الحديد، وقد تم إنشاؤه ودخوله الخدمة عام 2023، بهدف تأمين عبور المواطنين ومنعهم من المرور عبر المزلقان حفاظًا على سلامتهم.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين نانسي نور وندى رضا، مقدمتي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن النفق يخضع لأعمال نظافة ورفع كفاءة بشكل شبه يومي، تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الشرقية بالاهتمام بالمواطنين وما يمس حياتهم اليومية.

وأوضح أيمن هيكل أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن غمر النفق بالمياه غير دقيق، مشيرًا إلى أن المياه الموجودة هي مجرد رشح بسيط ناتج عن المياه الجوفية التي تظهر على فترات متقطعة.

وتابع، أن النفق مجهز بطلمبات غاطسة تعمل بشكل أوتوماتيكي أو يدوي عند الحاجة لسحب المياه، مؤكدًا عدم وجود مياه راكدة داخل النفق، وأن ما ظهر في المقاطع المتداولة لا يؤثر على سلامته.

وأشار أيمن هيكل إلى أن هناك عزوفًا من بعض المواطنين عن استخدام النفق، ويرجع ذلك إلى انخفاض منسوبه مقارنة بمستوى الطريق، حيث يتطلب النزول والصعود عددًا كبيرًا من الدرجات، وهو ما يمثل مشقة لكبار السن والمرضى.

وأكد أن النفق تم تنفيذه وفق دراسة جدوى وتصميم هندسي خاص يراعي مروره أسفل خط السكة الحديد وقدرته الإنشائية على تحمل حركة القطارات، لافتًا إلى أن المشروع مزود بوسائل فنية لسحب مياه الأمطار أو أي تجمعات مائية محتملة.

ههيا الشرقية مركز ههيا نفق اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

الامطار

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

ترشيحاتنا

صلي الله عليه وسلم

صلي على النبي.. من صورة عابرة إلى التريند الأجمل في مصر

الشيخ أحمد الطلحي

داعية: الإخاء والمؤاخاة قيّم عظيمة بها يقوم المجتمع ويقوى تماسكه

حكم ضرب الزوجة

حكم ضرب الزوجة في الإسلام.. تفسير خاطئ لآية: «واضربوهن»

بالصور

طريقة عمل الفلافل العراقية

طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية
طريقة عمل الفلافل العراقية

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

فيديو

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد