رئيس مدينة ههيا عن فيديوهات نفق مغمور بالمياه : رشح بسيط.. والطلمبات موجودة

قال أيمن هيكل، رئيس مركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية، إن نفق ههيا هو نفق مخصص لعبور المشاة أسفل خط السكة الحديد، وقد تم إنشاؤه ودخوله الخدمة عام 2023، بهدف تأمين عبور المواطنين ومنعهم من المرور عبر المزلقان حفاظًا على سلامتهم.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين نانسي نور وندى رضا، مقدمتي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن النفق يخضع لأعمال نظافة ورفع كفاءة بشكل شبه يومي، تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الشرقية بالاهتمام بالمواطنين وما يمس حياتهم اليومية.

وأوضح أيمن هيكل أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن غمر النفق بالمياه غير دقيق، مشيرًا إلى أن المياه الموجودة هي مجرد رشح بسيط ناتج عن المياه الجوفية التي تظهر على فترات متقطعة.

وتابع، أن النفق مجهز بطلمبات غاطسة تعمل بشكل أوتوماتيكي أو يدوي عند الحاجة لسحب المياه، مؤكدًا عدم وجود مياه راكدة داخل النفق، وأن ما ظهر في المقاطع المتداولة لا يؤثر على سلامته.

وأشار أيمن هيكل إلى أن هناك عزوفًا من بعض المواطنين عن استخدام النفق، ويرجع ذلك إلى انخفاض منسوبه مقارنة بمستوى الطريق، حيث يتطلب النزول والصعود عددًا كبيرًا من الدرجات، وهو ما يمثل مشقة لكبار السن والمرضى.

وأكد أن النفق تم تنفيذه وفق دراسة جدوى وتصميم هندسي خاص يراعي مروره أسفل خط السكة الحديد وقدرته الإنشائية على تحمل حركة القطارات، لافتًا إلى أن المشروع مزود بوسائل فنية لسحب مياه الأمطار أو أي تجمعات مائية محتملة.