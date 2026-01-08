لا تذاكر خارج القنوات الرسمية.. المتحف المصري الكبير يشن حربا على مواقع الاحتيال

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، إن إدارة المتحف تتعامل بحزم شديد مع أي محاولات نصب أو تلاعب تتعلق بحجز تذاكر الدخول، مشددًا على أن أي موقع إلكتروني وهمي يتم رصده ويدّعي بيع التذاكر يُغلق فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين عليه.

المواقع الاحتيالية

وأوضح غنيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة MBC مصر، أن التحدي الأكبر في مواجهة هذه الظاهرة يتمثل في أن عددًا من المواقع الاحتيالية تكون مستضافة خارج جمهورية مصر العربية، الأمر الذي يستلزم تنسيقًا مكثفًا مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا للوصول إلى القائمين عليها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

حماية الزوار

وأضاف أن إدارة المتحف، بمجرد رصد أي موقع مخالف، تتواصل مباشرة مع الجهات المعنية القادرة على التحرك السريع، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الوقائع يتم عبر المسار القانوني الكامل، وهو ما يؤدي في النهاية إلى إغلاق تلك المواقع الوهمية وحماية الزوار من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.

تذاكر غير صحيحة

وأشار الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير إلى أن أول واقعة من هذا النوع جرى اكتشافها في نوفمبر الماضي، عقب تلقي شكاوى من عدد من الزائرين الذين حضروا بتذاكر غير صحيحة، وبفحص الأمر تبين أن مصدر بيع هذه التذاكر موقع إلكتروني يعمل من خارج مصر.

حقوق الزوار وصورة المتحف

واختتم غنيم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التزام المواطنين والزائرين بالحجز من خلال القنوات الرسمية المعتمدة فقط، محذرًا من التعامل مع أي منصات غير موثوقة، ومشددًا على استمرار إدارة المتحف في متابعة ورصد أي مخالفات، حفاظًا على حقوق الزوار وصورة المتحف كأحد أهم الصروح الحضارية في العالم.