محمد سامي يطرح مقترح لجماهيره بشأن مسلسله "8 طلقات"

طرح المخرج محمد سامي، تساؤلا مع جمهوره، بشأن مسلسله الجديد “٨ طلقات” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد سامي: “بفكر في قرار مصيري أنا وصديقي چو الخوند مدير المحتوى في يانجو بلاي وحبيت أشارككم فيه، أنزل مسلسل ٨ طلقات في رمضان ولا بعد رمضان ؟! ، خاصة إنه مسلسل قصير والسيزون الأول ٨ حلقات، بنفكر يكون العرض بعد رمضان و نعرض كل أسبوع حلقتين، وبرضه فكرة رمضان بتلح علينا بشدة، أرجو إقتراحات”.

ويشاركه في بطولة العمل الفنانة نور الغندور، والفنان فتحي عبد الوهاب وميرنا نور الدين و انجي المقدم ومجموعة من النجوم في دراما تجمع بين التشويق والرومانسية، المسلسل من أعمال يانغو الأصلية بالتعاون مع إيجل فيلمز جمال سنان.

وكشف المخرج محمد سامي عن مفاجأة برجوعه مجال الإخراج وكتابة مسلسل جديد بعنوان "رد كليتي" مشيرًا أنها الخطوة الأهم في مسيرته الفنية.