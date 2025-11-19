انطلاق التحضيرات الأولى لمسلسل نيللي كريم وشريف سلامة لرمضان 2026

بدأ رسميًا التحضيرات الأولية والبروفات الخاصة بمسلسل النجمة نيللى كريم و النجم شريف سلامة، استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة، على أن يُعرض العمل ضمن الموسم الدرامي رمضان 2026.

المسلسل من بطولة مجموعة مميزة من النجوم، تتقدمهم الفنانة نيللي كريم، إلى جانب شريف سلامة، مها نصار، وأحمد ماجد، في تركيبة فنية ينتظر الجمهور رؤيتها خلال الموسم الرمضاني.

يأتي العمل من إنتاج "S_production" ، سالى والي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد، ويقدم في 30 حلقة تجمع بين الدراما الإنسانية والتشويق.

ومع بدء البروفات، يكشف صناع العمل قريبا عن مزيد من التفاصيل حول الابطال و الشخصيات و الخطوط الدرامية، تمهيدًا لبدأ التصوير.