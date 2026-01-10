وزير الزراعة: لن نسمح بأي تهاون يؤثر على حقوق الفلاحين

بعث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رسالة طمأنة للمزارعين، قائلًا: "نحن معكم في الحقل، وفرق المتابعة الميدانية تعمل على مدار الساعة لإزالة أي معوقات تواجهكم، ولن نسمح بأي تهاون يؤثر على حقوق الفلاحين".

ووجّه وزير الزراعة -على هامش جولته التفقدية لأنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل" بمحافظة أسوان- المدير التنفيذي للمشروع، بتخصيص حزمة من المشروعات التنموية لأهالي قرى منطقة وادي الصعايدة، استجابةً لمطالبهم، حيث تشمل: توفير بطاريات دواجن وأرانب مجهّزة بالكامل لبدء دورات إنتاجية فورية، فضلا عن دعم الأسر برؤوس جاموس عالية الإنتاجية (سلالات محسّنة وراثيًا) لزيادة دخل الأسرة من الألبان واللحوم، مع توفير الدعم البيطري والمتابعة الفنية المجانية لضمان استدامة هذه المشروعات.

وأكد وزير الزراعة أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل"، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في المناطق الأكثر احتياجًا، من خلال بناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، فضلًا عن المساهمة في تحسين دخول المستفيدين.

وفي استجابة لشكاوى بعض المزارعين والمنتفعين، شدّد فاروق على الالتزام الكامل بتسليم الحصة السمادية للمزارعين دون أي انتقاص.

, مؤكدًا استمرار صرف الأسمدة واستكمال الحصص المقررة لجميع المحاصيل، بما في ذلك قصب السكر والمانجو، حتى في حالات وجود أقساط مستحقة أو مديونيات، تيسيرًا على المزارعين وضمانًا لاستقرارهم وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.

ووجّه الوزير بتوفير حفارات متخصصة لسرعة البدء في حفر أحواض تخزين مياه الري لخدمة قرى المنطقة، بما يضمن توافر المياه واستقرار عمليات الري طوال العام، وتجاوز أي تحديات قد تواجه المزارعين في نهايات الترع أو المناطق المرتفعة.

وأكد أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ رؤية شاملة لتنمية صعيد مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحويله إلى منطقة جاذبة للاستثمار ومنتجة للغذاء.. لافتا إلى أن ما تم تنفيذه من جهود في قرى منطقة وادي الصعايدة يُعد تجسيدا لحرص الدولة على ضخ استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية الزراعية في صعيد مصر.

وأشار علاء فاروق إلى أن جهود الوزارة، بالتعاون مع مديريات الزراعة وجهاز تحسين الأراضي، نجحت خلال الفترة الماضية في تطهير آلاف الكيلومترات من المساقي الخصوصية، وهو ما انعكس إيجابيًا على خفض تكاليف الري وتقليل فاقد المياه، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تزامن أعمال تأهيل المساقي مع خطة التحول إلى نظم الري الحديث.

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يرافقهما إسماعيل كمال محافظ أسوان، والدكتور محمد عبدالقادر المدير القُطري لمكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" بالقاهرة، قد تفقدوا عددًا من المشروعات التنموية التي تأتي ضمن أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL) بمنطقة وادي الصعايدة بمحافظة أسوان.