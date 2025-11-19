قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
حنين الشاطر عن مشاركتها بافتتاح المتحف الكبير: قلت لنفسي لازم أغنية زي الجون

كتب قسم الفن

كشفت المطربة حنين الشاطر كواليس مشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث الذي شهده العالم بأكمله، خلال الأيام الماضية، مشيرةً إلى أن الأغنية التي قدمتها في الحفل لم تكن هي الأولى المتفق عليها.

وأعربت حنين خلال لقائها مع برنامج "its show time" على قناة الحياة عن سعادتها بمشاركتها في حفل افتتاح المتحف الكبير، قائلةً: بالطبع شعرت بتوتر، ولكن سيطر عليّ بشكل أكبر شعوري بالحماس لصعودي على المسرح وتوصيل إحساسي والكلمات والألحان مع الأوركسترا، وعادةً أحاول طمأنة نفسي قبل بداية كل حفلة وأخبرها "هي مرة.. ولازم تبقى المرة دي جون".

وأضافت: رشحني أستاذ محمد السعدني للمشاركة في افتتاح المتحف الكبير، وفي البداية قابلت الموسيقار هشام نزيه، وكنت سأقدم أغنية أخرى بخلاف أغنية "النيل" التي قدمتها عن حفل الافتتاح وأيضًا كانت تعبر نهر النيل، ولكننا استقرينا على الأغنية الثانية وأحببتها بسبب مفرداتها الساحرة التي مست قلبي، من كتابة الشاعرة منة عدلي القيعي، مثل "اسألوا العشاق"، "آه يا نيل يا طيب زي أي أصيل قريب".
وأردفت: عندما قرأت كلمات الأغنية الثانية أُعجبت بها كثيرًا وأخبرت الموسيقار هشام نزيه بأن الكلمات لمستني ومفرداتها حنينة وأصيلة ومصرية جدًا، وأنني أُفضل غنائها بشكل أكبر. 
وأشارت حنين إلى أن التحضيرات والبروفات استغرقت ما يقرب من 10 أيام، قائلةً: كنا ننهي كل بروفة في وقت متأخر قد يصل إلى الفجر، كما أن لبروفات كانت شاملة لكل المطربين السوبرانو والعازفين.
الجدير بالذكر أن برنامج "its show time" تقدمه المذيعة سمر نعيم، ويعرض يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، على شاشة قناة الحياة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً.

حنين الشاطر افتتاح المتحف المتحف المصري الكبير

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

السيد القصير

السيد القصير: أي مواد دعائية بعد بدء الصمت الانتخابي لا تمت للحملة بصلة

المصريين في فرنسا

المصريون في فرنسا يواصلون الإدلاء بأصواتهم في أول أيام تصويت المرحلة الثانية بالخارج

انتخابات النواب

تصويت المصريين بالخارج.. قواعد صارمة لضمان نزاهة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

