بعد إعلان انفصالها بدقائق.. جهاد أحمد توضح وتغلق باب الشائعات

أصدرت جهاد أحمد، زوجة مغني المهرجانات عصام صاصا سابقًا، توضيحًا جديدًا عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بعد دقائق فقط من إعلان انفصالها عنه، مؤكدة أنها ترغب في إغلاق باب الشائعات وعدم تداول تفاصيل تخص حياتها الشخصية.

سبب انفصال عصام صاصا

وكتبت جهاد: "طيب نقطة علشان اقفل أي باب لكلام وإشاعات أنا شخصيتي كده، و هتفضل كده أنا ممكن أتعامل مع شخص وهو في عيوب الدنيا وميفرقليش هو وحش ولا حلو بس لما بقفل منو بيتشطب من حياتي ومش بيرجع تاني".

وتابعت: “من الآخر بيبقي هوا بنسبالي عيني مش بتشوفوا مهما كانت غلاوته كبيره عندي”.

وأضافت: “اتقفلت منو يعني أتمسح من حياتي دي أنا ودا الي يريحني أنا فا محدش يضايقه بحاجة أنا مختاراها في حياتي أنا”.

وأكملت: “وبلاش تخلوني أتكلم في حجات أنا مش حابه أتكلم فيها واخليكم تكرهو ناس ممكن تكونو بتحبوها أنا مرضاش حد يحس الوجع الي أنا حسيتو ويتخذل في اي شخص بيحبوا سواء كان صاحب او حبيبي او من دمك”.

وأكدت: “فا خليها تمشي كده أحسن واللي مش عجبه شخصيتي في حاجه اسمها بلوك أنا محدش تعب مكاني ولا عايش بمهدئات مكاني ولا بيضحك لمجرد إن الناس متزهقش لما تشوفني ولا عايش ميت زي”.

واختتمت: “فا نسكت ونشد كرسي ونتفرج بس لأني عمري ما دخلت حياه شخص وأذيته دائما كنت إضافه الحمدلله وفي كتير منكو يشهد لي ولكن أنا اتاخد مني نفسي ودا مش قليل”.