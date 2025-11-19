الحمد لله على كل شيء.. زوجة عصام صاصا تعلن انفصالهما

أعلنت جهاد أحمد، زوجة مغني المهرجانات عصام صاصا، عن انفصالها عنه، وذلك من خلال ستوري عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام، دون أن تكشف أي تفاصيل إضافية حول أسباب الانفصال.

وقالت جهاد في: “الحمد لله على كل شيء.. تم الانفصال بيني وبين أبو رحيم".

شهدت الشهور الماضية سلسلة من الأحداث المتلاحقة التي وضعت مؤدي المهرجانات عصام صاصا في صدارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بدءًا من حادث مأساوي على الطريق الدائري، وصولًا إلى واقعة مشاجرة صاخبة داخل ملهى ليلي بالمعادي، وفيما يلي نرصد أبرز المحطات التي مر بها.

حادث الطريق الدائري

في مايو 2024، تعرض عصام صاصا لحادث سير على الطريق الدائري، حيث اصطدمت سيارته بأحد الأشخاص، ما أدى إلى وفاته في الحال، تسبب الحادث أيضًا في تحطم سيارة صاصا وإصابته بجروح طفيفة، لتشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات والتساؤلات حول ملابسات الواقعة.

التحقيقات والحكم في قضية الحادث

تم ضبط صاصا وعرضه على النيابة العامة، لتقضي محكمة الجنايات لاحقًا بانقضاء الدعوى بالتصالح، بعد التوصل إلى اتفاق مع أسرة المتوفى، كما أصدرت المحكمة حكمًا بالحبس لمدة ستة أشهر بتهمة القيادة تحت تأثير مواد مخدرة.

أزمة التوكيل المزور

واجه صاصا أزمة جديدة، بعدما اتُهم هو وشقيقه بتزوير توكيل رسمي لمحامٍ ليتولى الدفاع عنه أثناء إقامته خارج البلاد في الإمارات، وهو ما أثار موجة جديدة من الانتقادات ضدهما.