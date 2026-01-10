رمضان 2026 .. خالد سليم يشارك جمهوره كواليس مسلسل المصيدة

شارك الفنان خالد سليم جمهوره عددا من صور كواليس مسلسله “المصيدة” ، والذى من المقرر ان يشارك فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦.

ونشر خالد سليم عددا من الصور عبر حسابه الرسمي على انستجرام ، وكتب معلقا: "من كواليس المصيدة رمضان ٢٠٢٦".

وكان تعاقد الفنان خالد سليم رسميًا على المشاركة في بطولة مسلسل المصيدة إلى جانب حنان مطاوع، في أول تعاون فني يجمع بينهما منذ فترة.

ومسلسل المصيدة مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته كل من حنان مطاوع، خالد سليم، محمد عبدالعظيم، سلوى خطاب، أحمد المليجي، تأليف يحيى حمزة، إخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ويشهد العديد من المغامرات المشوقة والغموض.

خالد سليم فى رمضان ٢٠٢٥

يُذكر أن خالد سليم كان قد شارك في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي شاركته بطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي مليء بالمفاجآت والتقلبات الدرامية.