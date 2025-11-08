خالد سليم بشارك حنان مطاوع البطولة في مسلسل المصيدة رمضان 2026

تواصل الفنانة حنان مطاوع في الفترة الحالية التحضير لمسلسلها الجديد "المصيدة"، الذي من المقرر أن تخوض به سباق دراما رمضان 2026.

وأعربت حنان مطاوع في تصريحات لـ صدى البلد عن سعادتها بالعمل وفريقه، مؤكدة أن تصوير المسلسل سينطلق قريبًا، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وفي سياق متصل، تعاقد الفنان خالد سليم رسميًا على المشاركة في بطولة مسلسل المصيدة إلى جانب حنان مطاوع، في أول تعاون فني يجمع بينهما منذ فترة.

يُذكر أن خالد سليم كان قد شارك في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي شاركته بطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي مليء بالمفاجآت والتقلبات الدرامية.