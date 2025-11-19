مايان السيد مع أسرتها في العرض الخاص لـ فيلم ولنا في الخيال حب

توافد عدد من الفنانين منذ قليل على أحد المولات في مدينة السادس من أكتوبر؛ لحضور العرض الخاص لفيلم “ولنا في الخيال حب”.

وتواجدت مايان السيد برفقة أسرتها في العرض الخاص لفيلمها الجديد.

فيلم ولنا في الخيال حب

عُرِضَ فيلم "ولنا في الخيال حب" لأول مرة بمهرجان الجونة السينمائي الشهر الماضي، وانطلق في السينمات بالتوازي مع العرض الخاص، اليوم.



الفيلم من إخراج وتأليف سارة رزيق، وتدور أحداثه في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تتغير حياته بشكل غير متوقع؛ بعد أن تقتحمها طالبة شابة، مما يجعله مضطرًا لمواجهة مشاعره نحوها، بينما تتعقد علاقتها بحبيبها.

الفيلم من بطولة: أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، وعدد من الوجوه الجديدة منهم سيف حميدة، فريدة رجب، عفاف مصطفى، بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد من صناع السينما والنجوم.

ويشارك في تنفيذ الفيلم مدير التصوير محمد جاد، مهندس الديكور حمزة طه، المونتير أيمن منصور، مصممة الملابس ليلى ماجد، الموسيقار خالد حماد، ومهندس الصوت علاء عاطف، ومكساج محمد صلاح.