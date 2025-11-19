قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
فن وثقافة

مايان السيد مع أسرتها في العرض الخاص لـ فيلم ولنا في الخيال حب

مايان السيد وأسرتها
مايان السيد وأسرتها

توافد عدد من الفنانين منذ قليل على أحد المولات في مدينة السادس من أكتوبر؛ لحضور العرض الخاص لفيلم “ولنا في الخيال حب”.

وتواجدت مايان السيد برفقة أسرتها في العرض الخاص لفيلمها الجديد.

فيلم ولنا في الخيال حب

عُرِضَ فيلم "ولنا في الخيال حب" لأول مرة بمهرجان الجونة السينمائي الشهر الماضي، وانطلق في السينمات بالتوازي مع العرض الخاص، اليوم. 

الفيلم من إخراج وتأليف سارة رزيق، وتدور أحداثه في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تتغير حياته بشكل غير متوقع؛ بعد أن تقتحمها طالبة شابة، مما يجعله مضطرًا لمواجهة مشاعره نحوها، بينما تتعقد علاقتها بحبيبها.

الفيلم من بطولة: أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، وعدد من الوجوه الجديدة منهم سيف حميدة، فريدة رجب، عفاف مصطفى، بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد من صناع السينما والنجوم.

ويشارك في تنفيذ الفيلم مدير التصوير محمد جاد، مهندس الديكور حمزة طه، المونتير أيمن منصور، مصممة الملابس ليلى ماجد، الموسيقار خالد حماد، ومهندس الصوت علاء عاطف، ومكساج محمد صلاح.

مايان السيد أحمد السعدني ولنا في الخيال حب

