طليقة عصام صاصا: منفصلة بقالي فترة.. ومش عشان كنت بسلم على صحابي

خرجت البلوجر جهاد أحمد عن صمتها بعد الجدل الكبير الذي صاحب إعلان انفصالها عن مطرب المهرجانات عصام صاصا، مؤكدة أن الانفصال لم يحدث مؤخرًا كما يظن البعض، بل تم منذ فترة.

وقالت جهاد عبر إنستجرام: «أنا منفصلة بقالي فترة على فكرة، مش عشان إمبارح كنت بسلم على صحابي.. وكل واحد فيهم معاه مراته أو خطيبته.

واشارت إلى أنها اضطرت للإعلان الآن بسبب كثرة التساؤلات حول غياب زوجها السابق: “وأعلنت دلوقتي عشان فيه ناس كتير بتسأل جوزك فين”.

وتابعت مش عشان تاخدوا الموضوع تريند.. بس يلا بينا قلة أدب بقلة أدب».

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الطرفين الانفصال رسميًا، حيث شدد عصام صاصا على احترامه لطليقته مؤكدًا أنها «عمرها ما كانت غلطانة» وأن الانفصال تم بإرادة الله فقط.

