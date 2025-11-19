ماشفتش منها غير كل خير.. أول تعليق من عصام صاصا بعد انفصاله عن زوجته

انفصل مطرب المهرجانات عصام صاصا عن زوجته جهاد أحمد التي أعلنت الخبر منذ قليل عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام.

وكتب صاصا عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام: "حابب أتكلم في نقطة بسيطة بس عشان بعض كلام الناس بيضايقني".



وتابع: "يعلم ربنا اني مشفتش أي حاجة في حياتي وحشة من الست دي، ومشفتش منها غير كل خير".

وختم: "عمرها ما كانت غلطانة في حقي لا بالعكس عشان بس محدش يظلمها وربنا يصلح حال الجميع ويسترها على كل الناس".

أعلنت جهاد أحمد، زوجة مغني المهرجانات عصام صاصا، عن انفصالها عنه، وذلك من خلال ستوري عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام، دون أن تكشف أي تفاصيل إضافية حول أسباب الانفصال.

وقالت جهاد في: “الحمد لله على كل شيء.. تم الانفصال بيني وبين أبو رحيم".