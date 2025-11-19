قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كلام الناس بيضايقني.. سبّب انفصال عصام صاصا و زوجته

انفصال عصام صاصا وزوجته
انفصال عصام صاصا وزوجته
رشا عوني

أثار خبر انفصال عصام صاصا و زوجته، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إعلان الثنائي طلاقهما اليوم بعد فترة زواج شهدت العديد من الاحداث شاركها الثنائي مع جمهورهم. 

أول تعليق من عصام صاصا بعد إعلان انفصاله

وحرص مطرب المهرجانات عصام صاصا على الرد سريعًا لوقف انتشار الشائعات، ونشر أول تعليق رسمي عبر «الستوري» في حسابه على إنستجرام، مؤكدًا احترامه الكبير لطليقته ورافضًا تحميلها أي مسؤولية عن الانفصال.

عصام صاصا وزوجته

زوجة عصام صاصا تعلن طلاقها

نشرت جهاد احمد زوجة عصام صاصا صورة لها وهي تبكي عبر خاصية 'ستوري' على حسابها الرسمي على إنستجرام.

وكتبت جهاد احمد تعليقًا جاء فيه: 'تم الانفصال بيني وبين أبو رحيم'، في إشارة صريحة إلى انتهاء علاقتهما الزوجية.

زوج عصام صاصا تعلن انفصالها


رد فعل عصام صاصا بعد الطلاق 

وفي أول تعليق رسمي له على الانفصال، نشر عصام صاصا عبر 'ستوري' حسابه على إنستجرام: 'حابب أتكلم في نقطةبسيطة بس عشان بعض كلام الناس بيضايقني'.

طلاق عصام صاصا و زوجته 

وأضاف عصام صاصا في رسالته: 'يعلم ربنا اني مشفتش أي حاجة في حياتي وحشة من الست دي، ومشفتش منها غير كل خير'، مؤكداً حرصه على عدم الإساءة إليها، ومتابعًا: 'عمرها ما كانت غلطانة في حقي لا بالعكس عشان بس محدش يظلمها وربنا يصلح حال الجميع ويسترها على كل الناس'.

عصام صاصا وزوجته

سبب انفصال عصام صاصا وزوجته 

لم يكشف اي من الطرفين عصام صاصا و زوجته جهاد احمد سبب الانفصال حتى الان ، واكتفت جهاد بإعلان خبر الانفصال مع صورة وهي تبكي.

أما عصام صاصا فاكتفى بالحديث عن زوجته بشكل ايجابي ليحسم الجدل حوّل طلاقه وحتى لا يعرض زوجته السابقة لتكهنات السوشيال ميديا و التدخل في حياتهم الشخصية خاصة في ظل رغبة الجمهور في معرفة سبب طلاق عصام صاصا وزوجته.

عصام صاصا انفصال عصام صاصا وزوجته زوجة عصام صاصا جهاد احمد و عصام صاصا طلاق عصام صاصا

