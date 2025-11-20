ربنا يرزقك تمام الشفاء.. صلاح عبد الله يوجه رسالة مؤثرة إلى تامر حسني

وجه الفنان صلاح عبدالله رسالة مؤثرة للفنان تامر حسني عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وكتب صلاح عبد الله :" ياتامر ياجدع ياأصيل يامجامل ياللي بتعمل خير كتير بشهادة الجميع..ربنا يرزقك يابني تمام الشفاء وعاجله وترجع زي الفل ياحبيب الكل🤲قولوا آمين ياطيبين ".

صلاح عبد الله وتامر حسني

مرض تامر حسني

وكشف النجم تامر حسني عن تطورات حالته الصحية من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتب تامر حسني: “مكنتش ناوي أتكلم في أموري الشخصية، بالعكس كنت بحاول أبان عادي بس بما إن الخبر تم تداوله”.

وتابع: “أنا بقالي فترة بعاني وعندي أزمة صحية في الكلى ومن أيام احتجت للتدخل الجراحي الفوري، وتم استئصال جزئي من الكلية، والحمد لله على كل حال”.

واختتم: "شكراً لكل اللي بيحاول يطمن عليا شكراً لكل اللي دعالي وبيدعيلي".