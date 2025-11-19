بعد إصابة تامر حسنى.. أسباب استئصال جزء من الكلى ومضاعفتها

تصدر الفنان تامر حسني تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل و ذلك بعد أن كشف لجمهوره عن أزمته الصحية الأخيرة بعد خضوعه لجراحة دقيقة في العاصمة الألمانية برلين، تضمنت استئصال جزء من الكلي للحفاظ على صحته ووظائف الجسم الأساسية.

وفى هذا التقرير نعرض لكم أسباب استئصال جزء من الكلى..

1-سرطان الكلى

2-العدوى الشديدة في الكلية

3-تلف الكلية الناتج عن حصوات أو انسدادات

4-الإصابات المباشرة للكلية

5-العيوب الخلقية في الكلى

6-ارتفاع ضغط الدم المرتبط بمشاكل تروية الكلية

ما هي مضاعفات عملية استئصال الكلية؟



قد تشمل مضاعفات ومخاطر عملية استئصال الكلية ما يلي:

1-حدوث عدوى التهاب.

2-حدوث نزيف.

3-حدوث التهاب رئوي.

4-تطور القصور الكلوي إلى فشل كلوي.

وقد ونشر حسني تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه: مكنتش ناوي أتكلم في أموري الشخصية، بالعكس كنت بحاول أبان عادي، بس بما إن الخبر تم تداوله أنا بقالي فترة بعاني وعندي أزمة صحية في الكلى ومن أيام احتجت للتدخل الجراحي الفوري وتم استئصال جزئي من الكلية والحمد لله على كل حال.