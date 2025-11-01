حدث عالمي .. صلاح عبد الله يتغنى بافتتاح المتحف المصري الكبير | خاص

أعرب الفنان القدير صلاح عبد الله عن سعادته وفخره بافتتاح المتحف المصري الكبير، واصفًا الحدث بأنه "حدث عالمي يليق بمكانة مصر وحضارتها العريقة".

وقال صلاح عبد الله في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، إن افتتاح أكبر متحف في العالم يعد لحظة فخر لكل المصريين، مشيرًا إلى أن الجميع يشعر بالسعادة والاعتزاز بهذا الصرح الحضاري الذي يجسد عظمة التاريخ المصري القديم أمام العالم.

وأضاف قائلاً: "تحيا مصر، وتحيا الشعب المصري العظيم، وتحيا قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة الذين يحمون الوطن ويساندون مسيرته نحو التقدم والازدهار."

واختتم الفنان حديثه بالتأكيد على أن المتحف المصري الكبير سيكون منارة ثقافية وسياحية جديدة، تجذب أنظار العالم إلى أرض الحضارة والتاريخ.

يذكر أن تألق النجم القدير صلاح عبد الله في رمضان 2025 في مسلسل ونقابل حبيب



