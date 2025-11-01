قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد الرحيم حسن : يجب تدريس محتويات المتحف المصري الكبير بالمناهج
اتحاد المستثمرين الأفرو - آسيوي: نتوقع جذب المتحف الكبير زيادة 5 ملايين سائح سنويًا
مصطفى وزيري: الكشف عن 4 برديات كاملة باسمي .. وأشكر الرئيس السيسي
فاينانشيال تايمز : الهوس بالحضارة المصرية يتجدد باستمرار بين البريطانيين
يديعوت أحرونوت : قلق في إسرائيل من انتقال عدوى مرضى الحصبة إلى الأطباء
جامعة القاهرة تضيء مبانيها الرئيسية احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير | شاهد
قبل انطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذا سعر الدولار مساء اليوم 1-11-2025
إندبندنت: المتحف المصري الكبير مصدر فخر وسعادة للثقافة في قارة إفريقيا بأسرها
مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير: تدريب 150 متخصصًا وتعاملنا مع 57 ألف قطعة أثرية
أسعار التذاكر تبدأ من 100 جنيه.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
عظمة الحضارة | يورجن كلوب يوجه رسالة إلى مصر من الأهرامات
مصر تُبهِر العالم.. المؤسسات الدينية: الحفاظ على الآثار واجب.. والمتحف الكبير «إنجاز»
فن وثقافة

حدث عالمي .. صلاح عبد الله يتغنى بافتتاح المتحف المصري الكبير | خاص

الفنان القدير صلاح عبد الله
الفنان القدير صلاح عبد الله
أوركيد سامي

أعرب الفنان القدير  صلاح عبد الله عن سعادته وفخره بافتتاح المتحف المصري الكبير، واصفًا الحدث بأنه "حدث عالمي يليق بمكانة مصر وحضارتها العريقة".

وقال صلاح عبد الله في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، إن افتتاح أكبر متحف في العالم يعد لحظة فخر لكل المصريين، مشيرًا إلى أن الجميع يشعر بالسعادة والاعتزاز بهذا الصرح الحضاري الذي يجسد عظمة التاريخ المصري القديم أمام العالم.

وأضاف قائلاً: "تحيا مصر، وتحيا الشعب المصري العظيم، وتحيا قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة الذين يحمون الوطن ويساندون مسيرته نحو التقدم والازدهار."

واختتم الفنان حديثه بالتأكيد على أن المتحف المصري الكبير سيكون منارة ثقافية وسياحية جديدة، تجذب أنظار العالم إلى أرض الحضارة والتاريخ.

يذكر أن تألق النجم القدير صلاح عبد الله في رمضان 2025 في مسلسل ونقابل حبيب


مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى  ، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

https://youtube.com/shorts/nVRiEWLGYRg


 

صلاح عبد الله افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير

