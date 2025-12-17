قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية في غزة.. جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام
مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء
مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
هاني رمزي : اتحاد الكرة مجهز بديل حسام حسن ومستني أمم أفريقيا
تريزيجيه لـ محمد عبد المنعم: إن شاء الله ترجع بالسلامة وتكسر الدنيا تاني
الأوقاف تعلن فتح باب التقديم لعضوية المقارئ القرآنية.. تفاصيل
جامعة العاصمة تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي الزاوية الحمراء
لا يرتبط بوقت معين.. الإفتاء: قضاء رمضان واجب ثابت يجوز أداؤه في أي شهر من السنة
العراق ينفي وقوع انفجارات داخل قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية
الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للمهاجر وتؤكد على عدة مطالب عاجلة
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم توكتوك وربع نقل بإحدى قرى سمالوط بالمنيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

واقع قاصر بموافقة أمها.. الإعدام شنقا لـ عامل الجيزة وزوجته

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
ندى سويفى

قضت الدائرة "5" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، بإجماع الآراء بمعاقبة "عامل" وزوجته بالإعدام شنقًا، في واقعة اتهامه بمواقعة طفلة قاصر برغبة الأم؛ وذلك بعدما أبدى مفتي الجمهورية الرأي الشرعي في أوراق الدعوى.

الإعدام شنقا للمتهم بمواقعة قاصر في الجيزة 

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب دولاتي و إبراهيم محمد أمين وأنس يسري إبراهيم وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وذكرت النيابة العامة في أوراق الدعوى 14311 لسنة 2024 بولاق الدكرور والمقيدة برقم 6017 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن "عصام.ع"، واقع الطفلة "ب" التي لم يجاوز عمرها الثامنة عشر بغير رضاها بأن استغل حداثة سنها وقلة حيلتها حال كونه من المتولين رعايتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وذلك في غضون شهر يناير حتى مايو 2024 بدائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة.

وتابعت النيابة العامة أن المتهمة الثانية "سماح" (الأم) اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع زوجها الثاني بأن مكنته من مواقعة ابنتها الطالبة مرات .

واستمعت النيابة لأقوال الطفلة المجني عليها (طالبة - بالصف السادس الابتدائي) استدلالا وأكدت أن والدتها "سماح" - المتهمة الثانية- اقنعتها برغبة زوجها - المتهم الأول - معاشرتها معاشرة الأزواج فأجابتها لطلبها عدة مرات، وفي حالات امتناعها ورفضها مواقعتها كان يتعدى عليها زوج الأم بالضرب ويواقعها رغما عنها.

استجوبت النيابة العامة المتهمة أنها كانت تتعاطى "الآيس" مع "عصام" بعد زواجهما في منطقة بولاق، مؤكدة أن المتهم الأول حاول إقناع نجلتي -المجني عليها - بتعاطي الآيس إلا أنها أبت.

وتابعت الأم، أن الزوج سجل لها مقطع فيديو على هاتفه المحمول تحت تأثير الآيس تزعم أنها تمارس الجنس مع آخرين، كورقة للضغط على الابنة - المجني عليها - الانصياع لرغبته في مواقعتها إلا أن الأم أبت وهاجرت رفقة بنتيها الصغار إلى الصعيد بعدما انفصلت.

وذكرت الأم في التحقيقات أن طليقها "عصام" هددها مرات بنشر الفيديو المسجل على مواقع التواصل الاجتماعي إذا ما رضخت لطلباته بالرجوع لعصمته، مؤكدة أنها أقنعت نجلتها "الضحية" بمواقعة "عصام" مؤكدة أن زوجها جمعها مع نجلتها على فراش المتعة سويا.

ثبت بتقرير الطب الشرعي وفق أوراق الدعوى أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها، تبين أن غشاء البكارة من النوع الحلقي اللحمي وبه تمزقات قديمة تامة الاندمال واصلة إلى جدار المهبل بما يشير لكون المذكرة ثيب من مدة قد تعاصر تاريخ أول مواقعة حسب روايتها الواردة بمذكرة النيابة.

الجيزة عامل قاصر

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

يسرى نصرالله

يسري نصر الله: فىه فنانين نسيوا معنى السينما الحقيقي

عادل امام

كما حدث في الجنازة.. الزعيم عادل إمام يغيب عن عزاء شقيقته

ياسر جلال يعلق برسالة مؤثرة بعد انفصال مصطفى أبو سريع

أهدى وإن شاء الله خير.. ياسر جلال يعلق على انفصال مصطفى أبو سريع عن زوجته

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

