بعد عملية تامر حسني.. كيف تعرف أن لديك مشكلة في الكلى؟

بعد تعرض الفنان تامر حسني لوعكة صحية بسبب الكلى، يبحث الكثير عن مرض الكلى وأعراض مرض الكلى وما يحدث للجسم عند وجود التهاب في الكلى وغيرها من العلامات التي تنذرك بوجود مشكلة تحتاج للفحص والعلاج سريعاً حتى لايتفاقم الأمر، وقد تصل بعض الحالات إلى الفشل الكلوي المزمن .

عملية تامر حسني بسبب الكلى

ما هو مرض الكلى؟

تعرف أمراض الكلى على أنها اضطرابات تؤثر في الوحدات الكلوية (النيفرونات)، مما يتسبب في فقدان الكلى لقدرتها على التخلص من الفضلات والسوائل وتراكمها في الجسم.

ويمكن أن يتسبب تأخر علاج الأمراض التي تصيب الكلى في فقدان الكلى لوظيفتها الفسيولوجية بشكل كامل، وبالتالي سيحتاج المريض للخضوع إلى جلسات غسيل الكلى من أجل إزالة السموم من جسمه.



دور الكلى في الجسم

تلعب الكلى دوراً أساسياً في تصفية السموم وتنظيم مستويات السوائل والمعادن في الجسم، وأي خلل في وظائفها قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

اعراض التهاب الكلى

كيف أعرف أني لدي مشكلة في الكلى؟

أمراض الكلى قد تكون خفية في المراحل الأولى، لكن معرفة العلامات التحذيرية التي تظهر على الجسم يمكن أن تساعد في التشخيص المبكر والحفاظ على صحة الكلى.

هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود مشكلة في الكلى، مثل تغيرات في البول، التورم، والشعور بالإرهاق، مما يسهل عليك التعرف على الأمراض المحتملة في مراحلها الأولى.

اعراض مرض الكلى

أعراض الفشل الكلوي

وهو أخطر أمراض الكلى، وأصعب مرحلة يمكن للمريض الوصول لها، وتتضمن أعراض الفشل الكلوي الشعور بالتعب والضعف، والغثيان والقيء، وانخفاض كمية البول أو زيادتها، وتورم القدمين والساقين، وضيق التنفس، والحكة في الجلد، وصعوبة النوم. قد لا تظهر الأعراض في المراحل المبكرة من الفشل الكلوي المزمن، لكنها تصبح أكثر وضوحًا مع تفاقم الحالة.



أعراض أمراض الكلى

-التعب والإرهاق: بسبب تراكم السموم أو فقر الدم.

-تغيرات في التبول: زيادة أو قلة في كمية البول، أو الحاجة المتكررة للتبول.

-تورم: في القدمين، الكاحلين، أو الوجه.

-غثيان وقيء: بسبب تراكم الفضلات في الدم.

-ضيق في التنفس: إذا تراكمت السوائل في الرئتين.

-حكة في الجلد: بسبب جفاف الجلد وتجمع الفضلات.

-ارتفاع ضغط الدم: الذي قد يصعب السيطرة عليه

اعراض الفشل الكلوي

أنواع أمراض الكلى

-مرض الكلى المزمن: فقدان تدريجي لوظائف الكلى بسبب تلف طويل الأمد.



-الإصابة الحادة في الكلى: تدهور مفاجئ في وظائف الكلى.



-حصوات الكلى: ترسبات صلبة تتكون داخل الكلى.



-تكيسات الكلى: كيسات وراثية قد تكون خطيرة وتؤثر على وظيفة الكلى.



-المتلازمة الكلائية: حالة تفقد فيها الكلى كمية كبيرة من البروتين في البول.



-التهاب الكلى: التهاب يصيب الكلى، وغالباً ما يكون سببه عدوى.

أعراض أمراض الكلى عند الرجال والنساء

أمراض الكلى يمكن أن تتسبب في مجموعة من الأعراض، إليك بعض عوارض أمراض الكلى الشائعة التي قد تشير إلى وجود مشكلة في الكلى:

ألم في الظهر أو الجانب: قد تشعر بألم في منطقة الكلى، التي تقع في الجزء السفلي من الظهر. تغيرات في البول: زيادة أو نقص كمية البول.

تغير لون البول (غالبًا ما يصبح داكنًا أو يظهر دم).

رغوة أو عكر في البول. تورم: قد يظهر تورم في الساقين أو الكاحلين أو الوجه بسبب احتباس السوائل. ارتفاع ضغط الدم: يمكن أن يؤدي ضعف وظائف الكلى إلى ارتفاع ضغط الدم. إرهاق وضعف: قد يشعر الشخص بالتعب الشديد أو الضعف العام. فقدان الشهية: قد يؤدي إلى تغيرات في الوزن وفقدان الوزن غير المبرر. غثيان أو قيء: قد يشعر الشخص بالغثيان أو يتقيأ. حكة جلدية: قد تتسبب مشاكل الكلى في تراكم السموم في الجسم، مما يؤدي إلى حكة.

هل يؤثر السن على الكلى؟

يزداد خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة مع تقدم عمر الفرد، وخصوصًا لدى أولئك الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر، ويعود ذلك إلى انخفاض معدل ترشيح الكلى مع التقدم في العمر، فبمجرد وصول الفرد لعمر 40 عامًا ستبدأ قدرة الكلى على ترشيح الدم بالانخفاض بمعدل 1% سنويًا.

