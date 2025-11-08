محمد سامي يشارك صورة من كواليس تصوير مسلسله "8 طلقات"

شارك المخرج محمد سامي، صورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسله الجديد “8 طلقات” المقرر عرضه في شهر رمضان.

وكتب محمد سامي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “طه الإمام جاهز رمضان 2026”.

ويشارك المخرج محمد سامي في السباق الدرامي الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "٨ طلقات".

ويشاركه في بطولة العمل الفنانة نور الغندور، والفنان فتحي عبد الوهاب وميرنا نور الدين و انجي المقدم ومجموعة من النجوم في دراما تجمع بين التشويق والرومانسية، المسلسل من أعمال يانغو الأصلية بالتعاون مع إيجل فيلمز جمال سنان.

وكشف المخرج محمد سامي عن مفاجأة برجوعه مجال الإخراج وكتابة مسلسل جديد بعنوان "رد كليتي" مشيرًا أنها الخطوة الأهم في مسيرته الفنية.