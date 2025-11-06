محمد سامي يثير الجدل بشأن مسلسله الجديد 8 طلقات

أثار المخرج محمد سامي، جدلًا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن مسلسله الجديد 8 طلقات، والذي يظهر فيه للمرة الأولى كممثل.

وطرح محمد سامي تساؤلا، وكتب: “مين مخرج مسلسلي الجديد 8 طلقات”.

يشارك المخرج محمد سامي في السباق الدرامي الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "٨ طلقات".

ويشاركه في بطولة العمل الفنانة نور الغندور، والفنان فتحي عبد الوهاب وميرنا نور الدين و انجي المقدم ومجموعة من النجوم في دراما تجمع بين التشويق والرومانسية، المسلسل من أعمال يانغو الأصلية بالتعاون مع إيجل فيلمز جمال سنان.

وكشف المخرج محمد سامي عن مفاجأة برجوعه مجال الإخراج وكتابة مسلسل جديد بعنوان "رد كليتي" مشيرًا أنها الخطوة الأهم في مسيرته الفنية.