قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزل المحلة يحرز هدف التقدم في شباك الأهلي ببطولة كأس عاصمة مصر
7 أحدهم مصابة بنزيف بالعين .. تطورات حالة مصابي عقار إمبابة المنهار
تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل
الصحة: 117 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظات
سيراميك كليوباترا يتأهل لدور الـ 16بكأس مصر بثنائية في أبوقير
رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
إعلام عبري: ضغوط أمريكية تدفع إسرائيل للتراجع عن تصريحات الاستيطان في غزة
أيام صيام شهر رجب التي كان الرسول يحرص عليها.. اعرف سُنة النبي
الصليب الأحمر: مستشفيات قطاع غزة تحت ضغط كبير .. وخيام النازحين متهالكة
فصل الخدمات عن المنطقة.. إخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار
الخطيب يبحث إنشاء مصنع منسوجات تركي جديد باستثمارات 70 مليون دولار
لجنة القطاع التجاري تعلن قرب تطبيق لائحة موحدة بكليات التجارة والتخرج 3 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

لطيفة
لطيفة
قسم الفن

طرحت لطيفة فيديو كليب أغنية «تسلملي» عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، إلى جانب طرحها على جميع منصات الموسيقى الرقمية، في تعاون جديد يجمعها بالمخرج جميل جميل المغازي، حيث قدّما معًا تجربة فنية إنسانية مختلفة تحمل قدرًا كبيرًا من الصدق والمشاعر الدافئة.
 

أغنية «تسلملي» من كلمات حسام سعيد، وألحان سامر المصري، وتوزيع خالد نبيل، وهي واحدة من أبرز أغاني ألبوم لطيفة الأخير «قلبي ارتاح»، الذي حقق نجاحًا واسعًا منذ طرحه وتصدر قوائم الاستماع على منصات الموسيقى المختلفة.
 

ويُعد الكليب تجربة استثنائية في مسيرة لطيفة، إذ تظهر للمرة الأولى في دور الأم، وتقدّم من خلاله حكاية مؤثرة لعلاقة أم بابنها عبر ثلاث مراحل عمرية مختلفة؛ الطفولة، ثم الشباب، وصولًا إلى مرحلة الزواج، في إطار بصري أقرب إلى الفيلم القصير يعتمد على السرد العاطفي والصورة المعبرة.
 

وتقول كلمات الأغنية:

تسلملي
تكشيرتي بتقلب ضحكة لو شفتك جاي عليا 
ومشاكلي بحالها بتتنسي أول ما بتضحك ليا 
لو في حاجة حلوة في دنيتي انت أكيد الحاجة دي

تسلملي
مش عارفة أنا لو من غيرك كان إيه بس حصلي 
ده عليك أنا بحمد ربنا مليون مرة وأنا بصلي 
أنا بيك يا حبيبي نصيبي الحلو من الدنيا وصلي

وتسلملي
على كل لحظة جميلة جنبك عشتها
على كل حاجة عشان سعادتي عملتها 
على كل شيلة حبيبي عني شلتها

تسلملي
يا اللي أنت ضهر ولقياحضن أنا فيه الدفا 
يا اللي أنت أنا قلقي من السنين بيك اختفى 
يا اللي أنت فيك معنى الرجولة والوفاء 
تسلملي

وتحمل الأغنية طابعًا إنسانيًا راقيًا، وتجسّد مشاعر الأمومة الخالصة والامتنان والحب غير المشروط، حيث جاءت كلماتها معبّرة عن علاقة الأم بابنها البار، في رسالة وجدانية لامست مشاعر الجمهور منذ اللحظات الأولى لطرحها.

ويأتي إطلاق كليب «تسلملي» استكمالًا لسلسلة النجاحات التي يحققها ألبوم «قلبي ارتاح»، والذي رسّخ مكانة لطيفة كواحدة من أكثر الأصوات العربية قدرة على التجديد الفني وتقديم أعمال قريبة من وجدان الجمهور، تجمع بين الإحساس الصادق والرؤية البصرية المختلفة.

أغنية «تسلملي» لطيفة أغاني لطيفة كليب أغنية تسلملي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

رضا فرحات

المؤتمر: مؤسسات الدولة نجحت في حماية نزاهة الانتخابات وتصحيح المسار

الإيجار القديم

امتلاك وحدة بديلة يعرضك للإخلاء بقانون الإيجار القديم

هيفاء وهبي

السجن والغرامة.. عقوبات صارمة تنتظر مفبرك فيديو هيفاء وهبي

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
نيسان فيرسا

أدوية شائعة يتناولها الرجال يوميًا قد تضعف الرغبة الجنـ.ـسية دون أن ينتبهوا

القدرة الذكورية
القدرة الذكورية
القدرة الذكورية

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد