أبطال المسلسل اللبناني مرحبا دولة يشاهدون السادة الأفاضل في جولتهم بالقاهرة

حرص أبطال المسلسل الكوميدي اللبناني مرحبا دولة على مشاهدة فيلم السادة الأفاضل خلال جولتهم في القاهرة.

اصطحب المخرج كريم الشناوي والمؤلف مصطفى صقر و طه دسوقي، وناهد السباعي كلا من المخرج محمد دايخ، وحسين قاووق، وشيرين الحاج، ومحمد عبدو، ومهدي دايخ، وذو الفقار ياسين لمشاهدة الفيلم.



ومازال فيلم السادة الأفاضل يتصدر البوكس اوفيس منذ طرحه حيث يقترب من تحقيق ٣٥ مليون جنية في اسبوعين فقط.



‎وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يهزها موت الأب، جلال. سرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسؤولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه. يتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

‎الفيلم يضم نخبة من السادة الأفاضل هم محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج بوليت بروف فيلمز، سي سينما برودكشن، فيلم سكوير، ريد ستار، بداية فيلمز، امباير.