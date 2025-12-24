الديدان الشعرية.. لماذا يجب وضع الرنجة في الفريزر قبل تناولها؟ | نصائح مهمة

شاركت الدكتورة سماح نوح، معلومات مهمة قبل تناول سمك الرنجة المملح والمدخن، ذلك عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت الدكتورة سماح نوح: "لما تشتري رنجة، جمدها لمدة 48 لـ 60 ساعه علي الأقل في الفريزر قبل الأكل.. علشان تتفادي المنظر دا دي ديدان الرنجة الديدان الشعرية، تسبب عدوى أنيساكياسيس (Anisakiasis) عند الإنسان، مش بتموت الا في درجة حرارة فوق الـ 70

يعني لازم بعد التجميد تفك ثم تسخينها كويس جدا خاصة منطقة البطن لان الديدان بتكون موجودة حول البطروخ والبطن".

دكتورة سماح نوح

وتابعت: “تسبب هذه الديدان الاسهال والقيء مع ارتفاع الحرارة واحيانا مشاكل معوية خطيرة بعض الأشخاص عندها حساسية لنماتودا الرنجة دي، لو الرنجة مش تمام والديدان فيه احتمالية أنها مازالت لها قدرة علي الإصابة ممكن جدا تهاجم بعض الاعضاء زي الكبد والمعدة والقلب وتسبب التهابات مميتة”.

ووجهت نصائح لمتابعيها: “لازم شراء من مكان مضمون، ثم التجميد، ثم التسخين لضمان التخلص من اي ديدان أو من ما تفرزه هذه الديدان من سموم ضارة أو من أي مواد بيوكيميائية خطيرة”.