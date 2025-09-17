طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

تعد صينية الرنجة من الأكلات الشهية التي تجمع بين التجديد والمذاق الشهي والشكل الجذاب والفوائد الصحية.

ونعرض لكم في هذا التقرير، طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون، من خلال خطوات الشيف عمر إسماعيل، مقدم برنامج “نأنأة” على قناة ،سي بي سي سفرة".

مقادير صينية الرنجة بالجبنة

رنجة مخلية “مكعبات”

دقيق

زبدة

ملح

فلفل أسود

كمون

فلفل ألوان “مكعبات”

بصل “مكعبات”

ميكس جبن مبشورة

زيتون شرائح

طريقة عمل طاجن الرنجة بالجبنة

ضعي القليل من الزبدة والدقيق في طاسة، ثم أضيفي الماء وقلبي باستمرار.

شوَّحي البصل مع الكمون والفلفل الأسود والملح، وأضيفيه على الخليط.

ضعيه في صينية الفرن، ثم ضعي الرنجة ثم الجبنة ثم الزيتون، وأدخليها الفرن الساخن حتى النضج، ثم تقدم ساخنة.