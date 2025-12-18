عملة ونصب.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صاحب شركة بالشرقية



كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام قوة أمنية من قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ بإقتحام شقة زوج شقيقته والإستيلاء على بعض المنقولات منها وإلقاء القبض عليه دون وجه حق.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 24 نوفمبر الماضى ووفقاً لإجراءت مقننة قامت قوة أمنية من قسم شرطة دسوق بضبط (مالك شركة "زوج شقيقة القائم على النشر"- مقيم بدائرة القسم) لسابقة إتهامه والحكم عليه بالحبس فى عدد من قضايا "الإتجار فى النقد الأجنبى، النصب ، شيكات بدون رصيد"، ومطلوب ضبطه فى قضيتى نصب (محبوس حالياً على ذمتهما بقرار من النيابة العامة) .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية دون تجاوز حياله ، وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر (تاجر – مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق "زوج شقيقة المتهم") وبسؤاله أقر بإدعائه الكاذب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.