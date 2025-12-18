قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي

الإنقلاب الشتوي
الإنقلاب الشتوي
أمينة الدسوقي

يترقب المهتمون بعلم الفلك حول العالم حدثا سنويا بالغ الأهمية يُعرف بـ الانقلاب الشتوي، والذي يمثل نقطة تحول رئيسية في الدورة الفلكية للأرض.

وفي 21 ديسمبر 2025، يشهد نصف الكرة الشمالي أقصر نهار وأطول ليل في العام، بينما يحدث العكس تماماً في نصف الكرة الجنوبي، حيث يكون النهار في ذروته إيذاناً ببداية فصل الصيف هناك.

بداية الشتاء فلكيا

يعد يوم 21 ديسمبر 2025 البداية الرسمية لفصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، في حين يبدأ في التوقيت نفسه فصل الصيف جنوب خط الاستواء، وفقاً لتقارير فلكية نقلتها وسائل إعلام دولية.

ويمثل هذا اليوم محطة فلكية ثابتة لا تتغير من حيث الظاهرة، وإن اختلف توقيتها بدقائق من عام إلى آخر.

موسكو تسجل أقصر نهار في العام

وبحسب عالمة الفلك الروسية ليودميلا كوشمان، رئيسة قسم الدعم المنهجي في قبة موسكو الفلكية، فإن العاصمة الروسية ستشهد في يوم الانقلاب الشتوي أقصر نهار خلال عام 2025، إذ لا تتجاوز مدة الإضاءة الشمسية.

6 ساعات و59 دقيقة و51 ثانية

وهو انخفاض ملحوظ مقارنة ببداية ديسمبر، حين كان طول النهار يصل إلى نحو 7 ساعات و27 دقيقة.

بعد الانقلاب النهار يبدأ في التمدد

ابتداءا من اليوم التالي للانقلاب الشتوي، تبدأ ساعات النهار بالزيادة التدريجية، لتصل في موسكو إلى نحو 7 ساعات و5 دقائق مع نهاية الشهر.

وتستمر هذه الزيادة بشكل يومي حتى الانقلاب الصيفي في 21 يونيو 2026، حين يمتد النهار في بعض المناطق الشمالية لأكثر من 17 ساعة ونصف.

الأرض أقرب إلى الشمس شتاءا

رغم قصر النهار وانخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، إلا أن الأرض تكون في هذه الفترة أقرب نسبياً إلى الشمس مقارنة بفصل الصيف.

ولا يرتبط البرد أو الدفء ببعد الأرض عن الشمس، بل بميلان محور الأرض، الذي يحدد زاوية سقوط أشعة الشمس وكمية الإشعاع الواصلة إلى كل نصف من نصفي الكرة الأرضية.

ما هو الانقلاب الشتوي؟

الانقلاب الشتوي هو حدث فلكي يحدث مرة واحدة كل عام، عندما يصل ميل محور الأرض إلى أقصى انحراف له بعيداً عن الشمس في نصف الكرة الشمالي.

وفي هذه اللحظة:

-تكون الشمس في أدنى ارتفاع لها في السماء

-تصل ساعات النهار إلى أقصر مدة

-ويبلغ الليل أطول فترة له خلال السنة

ويمثل هذا اليوم الحد الفاصل بين تناقص ساعات النهار وبداية زيادتها من جديد.

لماذا يحدث الانقلاب الشتوي؟

تدور الأرض حول الشمس وهي مائلة على محورها بزاوية قدرها 23.4 درجة، وليس بشكل عمودي.

في الصيف يميل القطب الشمالي نحو الشمس، فتزداد ساعات النهار وترتفع درجات الحرارة.

في الشتاء يميل القطب الشمالي بعيدا عن الشمس، فتقل ساعات الإضاءة وتنخفض درجات الحرارة.

ويبلغ هذا الميل أقصاه في يوم الانقلاب الشتوي، ما يؤدي إلى أقصر نهار في السنة.

أرقام فلكية لافتة

أقصر نهار في 21 ديسمبر 2025، 6 ساعات و59 دقيقة

يبدأ النهار بالزيادة بعد هذا التاريخ مباشرة

أطول نهار في العام التالي 21 يونيو 2026

مدة النهار آنذاك نحو 17 ساعة و33 دقيقة

توازن كوني يتكرر بدقة مذهلة

يمثل الانقلاب الشتوي تذكيراً سنوياً بدقة النظام الكوني الذي يحكم حركة الأرض وتعاقب الفصول، وبين أقصر نهار في ديسمبر وأطول يوم في يونيو، تواصل الأرض رحلتها المنتظمة حول الشمس في توازن فلكي دقيق يضبط إيقاع الضوء والظلام على كوكبنا.

ومع اقتراب هذا الحدث في ديسمبر، يستعد عشاق الفلك لرصد واحدة من أجمل الظواهر الطبيعية التي تجمع بين العلم والجمال الكوني.
 

