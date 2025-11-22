قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
أصل الحكاية

الانقلاب الشتوي في ديسمبر .. يوم استثنائي بين أقصر نهار وأطول ليل

الانقلاب الشتوي
الانقلاب الشتوي
أمينة الدسوقي

يحل الانقلاب الشتوي في شهر ديسمبر عندما تصل الشمس إلى أقصى نقطة جنوبية فوق مدار الجدي، في ظاهرة فلكية سنوية تعد الأهم في حركة الشمس الظاهرية.

ومع بلوغ هذه النقطة، تبدأ الشمس تدريجيا بالتحرك شمالًا مرة أخرى، في إشارة إلى تغير موسمي جديد.

أقصر يوم في نصف الكرة الشمالي

يميل نصف الكرة الشمالي في ديسمبر بعيدًا عن الشمس، ما يؤدي إلى استقبال كمية أقل من الضوء خلال النهار وفي لحظة الانقلاب الشتوي يسجل أقصر يوم في السنة شمال خط الاستواء، ويكون تأثير هذا القِصر أكبر كلما ابتعدت المنطقة عن خط الاستواء.

المناطق الاستوائية: تتراجع ساعات النهار بشكل طفيف فقط

المناطق المعتدلة: يقل طول النهار بوضوح.

داخل الدائرة القطبية الشمالية: تعيش بعض المناطق تحت وطأة الليل القطبي حيث لا تشرق الشمس إطلاقا.

أطول نهار في نصف الكرة الجنوبي

وعلى النقيض تماما، يشهد نصف الكرة الجنوبي أطول يوم في السنة تزامنا مع الانقلاب الشتوي للشمال (الصيفي في الجنوب) ويزداد طول النهار كلما اتجهنا جنوبا، حتى تصل المناطق داخل الدائرة القطبية الجنوبية إلى ظاهرة شمس منتصف الليل حين لا تغرب الشمس طوال 24 ساعة.

ما هو الانقلاب الشمسي؟

الانقلاب الشمسي هو النقطة التي تتوقف فيها الحركة الظاهرية للشمس شمالا أو جنوبا قبل أن تعكس اتجاهها يحدث ذلك بسبب حركة النقطة تحت الشمسية، أي النقطة الواقعة مباشرة أسفل الشمس على سطح الأرض.

تتحرك هذه النقطة:

شمالًا حتى يونيو (الانقلاب الصيفي في الشمال).

ثم جنوبًا حتى ديسمبر (الانقلاب الصيفي في الجنوب).

وتعكس هذه الحركة تغيّر مسارات شروق الشمس وغروبها خلال العام.

لماذا تتحرك الشمس شمالًا وجنوبًا؟

يعود هذا التغيير إلى ميل محور الأرض بزاوية 23.4 درجة عن مستوى دورانها حول الشمس.

في شهر يونيو :يميل النصف الشمالي نحو الشمس.

في ديسمبر: يميل النصف الجنوبي نحو الشمس.

وبذلك تتبدل كمية الإشعاع الشمسي الساقط على كل جزء من أجزاء الأرض، ما يؤدي إلى اختلاف الفصول.

شروق متأخر وغروب مبكر لكن ليس في يوم واحد

ورغم أن الانقلاب الشتوي يمثل أقصر أيام السنة، إلا أن أبكر غروب للشمس يحدث قبل موعد الانقلاب بأيام، بينما يحدث أحدث شروق بعده بأيام ويرجع ذلك إلى الاختلاف بين الزمن الشمسي الظاهري والوقت القياسي في التقويم المعتمد.

متى يحدث الانقلاب الشتوي؟

يقع الانقلاب الشتوي عادة بين 20 و21 و22 و23 ديسمبر، وغالبا ما يحدث في 21 أو 22 ديسمبر.

آخر انقلاب وقع في 23 ديسمبر كان عام 1903.

كما يعد حدوث الانقلاب في 20 ديسمبر أمرًا نادرا، والمتوقع التالي سيكون في عام 2080.

لماذا يختلف التاريخ من عام لآخر؟

يعود التغيير في تواريخ الاعتدالات والانقلابات إلى عدم تطابق السنة التقويمية (365 أو 366 يومًا) مع السنة الاستوائية التي تستغرق نحو 365.242199 يومًا.

هذا الفارق الصغير يؤدي إلى انزياح تدريجي، يُعاد ضبطه باستخدام السنة الكبيسة كل أربع سنوات تقريبًا.

كما تُسهم عوامل أخرى في هذا التغيير، مثل:

التذبذب في محور الأرض

التغيرات في حركة الأرض المدارية واليومية

اختلاف طول السنة الاستوائية من عام إلى آخر 

الانقلاب الشتوي أقصر يوم في نصف الكرة الشمالي أطول نهار في نصف الكرة الجنوبي الانقلاب الشمسي أقصر يوم في السنة

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
عبد الله الرويشد
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
تسلا
ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

