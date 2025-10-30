قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة وكوكبة من رجال القضاء| تفاصيل
بسمة وهبة: المتحف الكبير يعزز مكانة مصر السياحية ويزيد من قيمة عملتها الوطنية
طلب منها ليلة حمرا .. راقصة تستعين بزوجها لتأديب معجب بالهرم
ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والبنك الأهلي
بالرقم القومي.. كيفية الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2025
مسئولو النادي حسموا الأمر.. هل يرحل آرني سلوت عن تدريب ليفربول؟
زاهي حواس: أنفقنا 2 مليار دولار على المتحف المصري الكبير.. فيديو
زاهي حواس يكشف تفاصيل هامة عن اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون
الصور الأولى.. يسرا وياسمين عبد العزيز في حفل زفاف هادي الباجوري
أبو العينين بمؤتمر القائمة الوطنية بالجيزة: على العهد ندعم دولتنا ورئيسنا
دولة حبيسة.. وزير الخارجية: غير مقبول مشاركة إثيوبيا في أي حوكمة للبحر الأحمر
ننشر نموذج الموافقة المستنيرة لعمليات جراحة المسالك البولية
أخبار البلد

طريقة تغيير الساعة في التوقيت الشتوي 2025 على هواتف أندرويد وiPhone
عبد الفتاح تركي

موعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الشتوي .. ساعات قليلة فقط تفصل المصريين عن بدء العمل رسميًا بنظام التوقيت الشتوي 2025، إذ تعود عقارب الساعة إلى الوراء لمدة 60 دقيقة، إيذانًا بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي الذي استمر طوال الأشهر الماضية. 

وتزايدت معدلات البحث عبر محركات الإنترنت بشأن طريقة تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025 على هواتف الأندرويد وأجهزة الـ iPhone، مع اقتراب موعد تطبيق القرار رسميًا في جميع محافظات الجمهورية.

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر

يبدأ تطبيق نظام التوقيت الشتوي في مصر اعتبارًا من الجمعة 31 أكتوبر 2025، وذلك بتأخير الساعة 60 دقيقة في تمام الساعة 12 منتصف الليل لتصبح 11 مساءً. 

بهذا التوقيت يُعلن رسميًا انتهاء العمل بنظام التوقيت الصيفي، الذي اعتمدته الحكومة خلال الأشهر الستة الماضية.

ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر كاملة، لينتهي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2026، وفقًا لقرار مجلس الوزراء المصري الصادر عام 2023، والذي أعاد العمل بنظام التوقيتين الصيفي والشتوي بعد توقف دام سنوات، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق توازن في ساعات العمل والإضاءة اليومية.

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟

خطوات تغيير الساعة للتوقيت الشتوي على هواتف الأندرويد

مع اقتراب موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2025، يبحث مستخدمو هواتف الأندرويد عن الطريقة الصحيحة لضبط الساعة تلقائيًا أو يدويًا، لتجنب أي اختلاف في التوقيت الرسمي. ويمكن اتباع الخطوات الآتية لتغيير الساعة بسهولة:

  • تسجيل الدخول إلى الإعدادات (Settings) الخاصة بالهاتف.
  • اختيار كلمة إعدادات إضافية (Additional settings).
  • النقر على الوقت والتاريخ (Date & Time).
  • تفعيل خاصية الضبط التلقائي للوقت والتاريخ ليتزامن الهاتف مع التوقيت المحلي الجديد.
  • إعادة تشغيل الهاتف بعد الحفظ، لتطبيق التغييرات بشكل صحيح.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يتم تعديل الساعة تلقائيًا مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر دون الحاجة إلى تعديل يدوي مستمر.

التوقيت الشتوي

طريقة تغيير الساعة للتوقيت الشتوي على أجهزة iPhone (iOS)

يواجه بعض مستخدمي أجهزة iPhone تحديًا في ضبط الساعة عند الانتقال بين التوقيتين الصيفي والشتوي، إلا أن الخطوات الآتية تتيح لهم تنفيذ التغيير بسهولة وبدقة:

  • فتح إعدادات الهاتف (Settings).
  • اختيار عام (General).
  • النقر على التاريخ والوقت (Date & Time).
  • تفعيل خيار التعيين تلقائيًا (Set Automatically).
  • بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، سيتم تحديث الوقت على جهازك تلقائيًا وفقًا للتوقيت المحلي الجديد.

بهذه الطريقة يضمن المستخدمون ضبط الوقت بدقة فور تطبيق التوقيت الشتوي في مصر دون أي تدخل يدوي.

التوقيت الشتوي

لماذا يتم تطبيق التوقيت الشتوي في مصر؟

تأتي خطوة العودة إلى نظام التوقيت الشتوي ضمن خطة حكومية تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، خصوصًا في أوقات الذروة، إضافة إلى مواءمة ساعات النهار مع فترات العمل الرسمية والمدارس.

كما يسهم هذا النظام في تحقيق توازن أفضل بين ساعات الإضاءة الطبيعية واستخدام الإنارة الصناعية، وهو ما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة خلال فصل الشتاء.

تذكير للمواطنين قبل بدء التوقيت الشتوي

من المهم لجميع المواطنين التأكد من ضبط الساعات في الأجهزة المختلفة مثل الهواتف، والساعات الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، لضمان الالتزام بالمواعيد الرسمية في المدارس والجامعات وأماكن العمل مع بدء التوقيت الشتوي 2025.

ويُفضل تنفيذ خطوات التغيير قبل منتصف ليل الجمعة، لتفادي أي ارتباك في المواعيد أو التزامات العمل صباح اليوم التالي.

التوقيت الشتوي

ومع اقتراب لحظة تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025، باتت خطوات تغيير الساعة على هواتف الأندرويد وiPhone من أكثر الموضوعات بحثًا عبر الإنترنت. 

ويُنصح المستخدمون بتفعيل خاصية الضبط التلقائي لتحديث الوقت بسلاسة دون الحاجة إلى تدخل يدوي، استعدادًا للعودة إلى الساعة القياسية الشتوية التي تستمر حتى أبريل 2026.

طريقة عمل جيلي الرمان
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
