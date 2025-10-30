التوقيت الشتوي .. بيان عاجل من مصر للطيران بشأن تغيير مواعيد الرحلات

أعلنت مصر للطيران، تفاصيل المواعيد الجديدة بشأن رحلاتها الجوية، في ضوء عودة العمل بالتوقيت الشتوي داخل البلاد.

قالت مصر للطيران، إنه سوف تقلع رحلاتها الجوية المغادرة من مطارات جمهورية مصر العربية طبقاً للتوقيت الشتوي، وذلك اعتباراً من الدقيقة الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025.

ناشدت مصر للطيران، عملائها بالتواجد في صالات السفر بالمطار قبل موعد إقلاع الرحلات بوقت كافٍ لإنهاء إجراءات السفر.

وفى حالة وجود أى استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل من خلال :

الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران