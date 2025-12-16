وزير الإنتاج الحربي: مصنع للمحركات الكهربائية بالشراكة مع شركة سويسرية

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن شركة قها للصناعات الكيماوية تعتبر إنجازًا صناعيًا جديدًا، حيث تلعب الطلمبات الغاطسة دورًا رئيسيًا في معالجة مشكلات الصرف الصحي، وتسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات مبادرة "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين.

وقال الوزير، خلال كلمته في أثناء قيام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بافتتاح مصنع الطلمبات الغاطسة بشركة "قها للصناعات الكيماوية"، إن الطلمبات تستخدم في العديد من المشروعات القومية داخل الدولة، ما يقلل الاعتماد على الفاتورة الاستيرادية، منوها إلى أنه قد بدأ الإنتاج الفعلي بالفعل، وتم توريد عدد من الطلمبات الغاطسة إلى بعض المحافظات.

وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول لإقامة مصنع للمحركات الكهربائية بالشراكة مع شركة سويسرية، وذلك بهدف رفع نسبة المكوّن المحلي إلى 90%.

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للوزارة، وللدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

