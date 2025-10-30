قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي غدًا.. موعد صلاة الجمعة في المحافظات
ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة
سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس
فيستون ماييلي في الهجوم | تشكيل بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة: مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29
ناشيونال جيوجرافيك: مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تتوقع استقبال 30 مليون سائح بحلول 2028
قبل ساعات من الافتتاح.. معلومات عن موقع ومقتنيات وأسعار الدخول للمتحف المصري الكبير
أخبار السيارات | كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة .. مواصفات هيونداي فينيو وسكودا سوبيرب 2026
لعب العيال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية
دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور
قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي.. ترتيب جدول الدوري المصري
أخبار البلد

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي غدًا.. موعد صلاة الجمعة في المحافظات

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي
مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي
عبد العزيز جمال

مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر مع منتصف ليل اليوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، والذي يوافق 30 أكتوبر 2025، يبحث كثير من المواطنين عن مواقيت الصلاة خاصة أول جمعة بعد العمل بالتوقيت الجديد، غدا 31 أكتوبر 2025، وذلك وفقًا للقانون رقم 34 لسنة 2023، الصادر بشأن تنظيم العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل 2023.

ونستعرض في السطور التالية مواقيت صلاة الجمعة الأولى في مصر بعد بدء التوقيت الشتوي، في عدد من المحافظات الرئيسية، شاملة مواعيد الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء وفقًا للتوقيت الجديد.

مواقيت الصلاة

مواقيت صلاة الجمعة غدا بالتوقيت الشتوي 

موعد صلاة الجمعة في القاهرة بالتوقيت الشتوي

موعد صلاة الظهر: 11:39 صباحًا

موعد صلاة الظهر في الإسكندرية بالتوقيت الشتوي

موعد صلاة الظهر: 11:44 صباحًا

موعد صلاة الظهر في الإسماعيلية بالتوقيت الشتوي

موعد صلاة الظهر: 11:35 صباحًا

موعد صلاة الظهر في شرم الشيخ بالتوقيت الشتوي

موعد صلاة الظهر: 11:26 صباحًا

موعد صلاة الظهر في أسوان بالتوقيت الشتوي

موعد صلاة الظهر: 11:32 صباحًامواقيت الصلاة غدا بعد تطبيق التوقيت الشتوي 

نشرت دار الإفتاء مواقيت الصلاة والتى ستُطبَّق ابتداءً من غد الجمعة وفق التوقيت الشتوي، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة على النحو التالي:
صلاة الفجْر    4:40 ص
الشروق6:٠8 ص
صلاة الظُّهْر    11:39 ص
صلاة العَصر    2:46 م
صلاة المَغرب5:09 م
صلاة العِشاء    6:27 م 

صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2025

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر اعتبارًا من صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025، بعد تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة في منتصف ليل اليوم الخميس 30 أكتوبر، ليصبح الفارق الزمني مطابقًا للتوقيت الشتوي المعتمد.

وبحسب ما أوضحه القانون رقم 34 لسنة 2023، فقد تم اختيار يوم الجمعة لبدء العمل بالتوقيت الجديد لتفادي أي اضطرابات أو أخطاء ناتجة عن تغيير الساعة أثناء أيام العمل الرسمية، ما يمنح المواطنين والجهات الحكومية فرصة كافية للتأقلم مع التغيير دون تأثير مباشر على سير العمل في المؤسسات أو المدارس.

لماذا تطبق مصر نظام التوقيتين الصيفي والشتوي؟

يهدف تطبيق نظامي التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي إلى تحقيق ترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية، من خلال تعديل ساعات العمل بما يتوافق مع ضوء النهار الطبيعي. 

ووفقًا لتقديرات رسمية، فإن هذا النظام يسهم في خفض الضغط على شبكة الكهرباء بنسبة تصل إلى نحو 10% خلال فترة الصيف، نتيجة استغلال ساعات الإضاءة الطبيعية وتقليل الاعتماد على الكهرباء في المساء.

وقد أعادت الدولة العمل بنظام التوقيت الصيفي في عام 2023 بعد توقف دام نحو سبع سنوات، وبدأ تطبيقه رسميًا في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2023، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة، بينما يعاد تأخيرها بنفس المدة عند بدء العمل بالتوقيت الشتوي نهاية أكتوبر من كل عام.

إجراءات ضبط الساعة بالتوقيت الشتوي

ولضمان تطبيق التوقيت الجديد بشكل صحيح، يُنصح باتباع الخطوات التالية لضبط الساعة على الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة:

الدخول إلى تطبيق الإعدادات (Settings)

الانتقال إلى الإعدادات الإضافية (Additional Settings)

اختيار التاريخ والوقت (Date & Time)

تفعيل خيار التحديث التلقائي للتوقيت (Automatic date & time)

إعادة تشغيل الجهاز إذا استدعى الأمر.

التوقيت الشتوي مواقيت صلاة مواقيت الصلاة مواقيت صلاة الظهر في القاهرة بالتوقيت الشتوي مواقيت صلاة الجمعة في القاهرة بالتوقيت الشتوي موعد صلاة الجمعة في القاهرة بالتوقيت الشتوي

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

أرشيفية

تأييد إعدام المتهم في القضية المعروفة بمذبحة الريف الأوروبي

ارشيفية

مصرع طالب في اصطدام موتوسيكل بالرصيف على طريق ميت غمر - الزقازيق

المتهمين

مالك مطعم ومقاول.. القبض على طرفى مشاجرة بدمياط

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟

ماذا يحدث للجسم عند مضغ حبة من القرنفل يوميًا؟.. فوائد مذهلة وأضرار خفية

أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

