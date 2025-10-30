مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي غدًا.. موعد صلاة الجمعة في المحافظات

مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر مع منتصف ليل اليوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، والذي يوافق 30 أكتوبر 2025، يبحث كثير من المواطنين عن مواقيت الصلاة خاصة أول جمعة بعد العمل بالتوقيت الجديد، غدا 31 أكتوبر 2025، وذلك وفقًا للقانون رقم 34 لسنة 2023، الصادر بشأن تنظيم العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل 2023.



ونستعرض في السطور التالية مواقيت صلاة الجمعة الأولى في مصر بعد بدء التوقيت الشتوي، في عدد من المحافظات الرئيسية، شاملة مواعيد الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء وفقًا للتوقيت الجديد.



مواقيت صلاة الجمعة غدا بالتوقيت الشتوي

موعد صلاة الجمعة في القاهرة بالتوقيت الشتوي

موعد صلاة الظهر: 11:39 صباحًا

موعد صلاة الظهر في الإسكندرية بالتوقيت الشتوي

موعد صلاة الظهر: 11:44 صباحًا

موعد صلاة الظهر في الإسماعيلية بالتوقيت الشتوي

موعد صلاة الظهر: 11:35 صباحًا

موعد صلاة الظهر في شرم الشيخ بالتوقيت الشتوي

موعد صلاة الظهر: 11:26 صباحًا

موعد صلاة الظهر في أسوان بالتوقيت الشتوي

موعد صلاة الظهر: 11:32 صباحًامواقيت الصلاة غدا بعد تطبيق التوقيت الشتوي

نشرت دار الإفتاء مواقيت الصلاة والتى ستُطبَّق ابتداءً من غد الجمعة وفق التوقيت الشتوي، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة على النحو التالي:

صلاة الفجْر 4:40 ص

الشروق6:٠8 ص

صلاة الظُّهْر 11:39 ص

صلاة العَصر 2:46 م

صلاة المَغرب5:09 م

صلاة العِشاء 6:27 م



موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2025

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر اعتبارًا من صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025، بعد تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة في منتصف ليل اليوم الخميس 30 أكتوبر، ليصبح الفارق الزمني مطابقًا للتوقيت الشتوي المعتمد.

وبحسب ما أوضحه القانون رقم 34 لسنة 2023، فقد تم اختيار يوم الجمعة لبدء العمل بالتوقيت الجديد لتفادي أي اضطرابات أو أخطاء ناتجة عن تغيير الساعة أثناء أيام العمل الرسمية، ما يمنح المواطنين والجهات الحكومية فرصة كافية للتأقلم مع التغيير دون تأثير مباشر على سير العمل في المؤسسات أو المدارس.

لماذا تطبق مصر نظام التوقيتين الصيفي والشتوي؟

يهدف تطبيق نظامي التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي إلى تحقيق ترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية، من خلال تعديل ساعات العمل بما يتوافق مع ضوء النهار الطبيعي.

ووفقًا لتقديرات رسمية، فإن هذا النظام يسهم في خفض الضغط على شبكة الكهرباء بنسبة تصل إلى نحو 10% خلال فترة الصيف، نتيجة استغلال ساعات الإضاءة الطبيعية وتقليل الاعتماد على الكهرباء في المساء.

وقد أعادت الدولة العمل بنظام التوقيت الصيفي في عام 2023 بعد توقف دام نحو سبع سنوات، وبدأ تطبيقه رسميًا في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2023، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة، بينما يعاد تأخيرها بنفس المدة عند بدء العمل بالتوقيت الشتوي نهاية أكتوبر من كل عام.

إجراءات ضبط الساعة بالتوقيت الشتوي

ولضمان تطبيق التوقيت الجديد بشكل صحيح، يُنصح باتباع الخطوات التالية لضبط الساعة على الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة:

الدخول إلى تطبيق الإعدادات (Settings)

الانتقال إلى الإعدادات الإضافية (Additional Settings)

اختيار التاريخ والوقت (Date & Time)

تفعيل خيار التحديث التلقائي للتوقيت (Automatic date & time)

إعادة تشغيل الجهاز إذا استدعى الأمر.