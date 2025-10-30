هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

ساعات قليلة ويبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر ، حيث من المقرر أن يتم العمل بالتطبيق الشتوي اعتبارا من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 في جميع أنحاء الجمهورية، على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، أي من الساعة 12 صباحا إلى 11 مساءً.

انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي

وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025 عند منتصف الليل، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتعود من 12:00 صباحًا إلى 11:00 مساءً، وبذلك يبدأ العمل رسميًا بالتوقيت الشتوي في مصر اعتبارًا من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 في جميع أنحاء الجمهورية.

وبدأ تطبيق التوقيت الصيفي بعد موافقة مجلس الوزراء في 1 مارس 2023، على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، إذ يهدف مشروع القانون إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وتحقيقًا لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون ليعمل به بحيث تقدم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة ميلادية.

وكان تطبيق تقديم عقارب الساعة في مصر وتأخيرها بدأ في عام 1945، بموجب المرسوم بقانون رقم 113 بشأن تقرير ساعة لفصل الصيف، في عهد الملك فاروق الأول، ومنذ ذلك الحين، صدرت العديد من القوانين في مصر بشأن التوقيت الصيفي، بين إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه.

يذكر أنه بدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر ابتداءً من يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، واستمر العمل به لمدة 6 أشهر، لينتهي بتاريخ الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، وهو الجمعة الأخير من الشهر.