مواعيد عمل مترو الأنفاق في التوقيت الشتوي 2025 بعد تغيير الساعة

مواعيد عمل مترو الأنفاق في التوقيت الشتوي .. تبدأ مصر رسميًا خلال ساعات تطبيق التوقيت الشتوي 2025، وهو ما يثير تساؤلات آلاف المواطنين حول مواعيد عمل مترو الأنفاق في التوقيت الشتوي بعد تغيير الساعة.

وأوضح بيان أن ذلك يأتي بالتزامن مع إعلان الهيئة القومية للأنفاق جاهزيتها الكاملة لتطبيق المواعيد الجديدة على جميع خطوط المترو الثلاثة، وذلك اعتبارًا من مساء الخميس 30 أكتوبر 2025.

وأكدت الهيئة أن جميع القطارات ستعمل وفق جداول زمنية دقيقة تتماشى مع تعديل التوقيت، بما يضمن انتظام حركة التشغيل على مدار اليوم وتوفير وسيلة نقل آمنة وسريعة لملايين الركاب يوميًا.

واقرأ أيضًا:

الهيئة القومية للأنفاق تعلن مواعيد المترو في التوقيت الشتوي

أوضحت الهيئة القومية للأنفاق أن خطة التشغيل خلال التوقيت الشتوي تشمل تعديل مواعيد انطلاق القطارات من المحطات الانتهائية للخطوط الثلاثة بما يتناسب مع تغيير الساعة الرسمية في الدولة. ويبدأ تطبيق هذه الخطة اعتبارًا من مساء الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، لتواكب بدء التوقيت الشتوي في مصر.

وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات تهدف إلى الحفاظ على انضباط التشغيل وتيسير حركة المواطنين في الذهاب إلى أعمالهم وجامعاتهم ومختلف المشاوير اليومية، خاصة في فترات الذروة الصباحية والمسائية.

مواعيد قيام أول القطارات في الخطوط الثلاثة

جاءت مواعيد تشغيل أول القطارات في الخطوط الثلاثة ضمن التوقيت الشتوي على النحو الآتي:

يقوم أول قطار من المحطات الانتهائية للخطين الأول والثاني (حلوان – المرج الجديدة – شبرا – المنيب) في تمام الساعة 5:15 صباحًا .

(حلوان – المرج الجديدة – شبرا – المنيب) في تمام . ينطلق أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس في تمام الساعة 5:15 صباحًا .

في اتجاه في تمام . يتحرك أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج في تمام الساعة 5:20 صباحًا .

في اتجاه في تمام . يبدأ أول قطار من محور روض الفرج إلى عدلي منصور في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

وتأتي هذه المواعيد لضمان تغطية احتياجات الركاب منذ الساعات الأولى من الصباح، مع الحفاظ على انتظام الخدمة وسرعة التشغيل بين مختلف المحطات.

مواعيد آخر القطارات في الخطوط الثلاثة خلال التوقيت الشتوي

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أيضًا عن مواعيد آخر القطارات بنهاية اليوم، حيث جاءت المواعيد على النحو الآتي:

يقوم آخر قطار من المرج الجديدة وحلوان في تمام الساعة 11:40 مساءً.

ينطلق آخر قطار من شبرا في تمام الساعة 11:55 مساءً.

يتحرك آخر قطار من المنيب في تمام الساعة 12:05 صباحًا.

كما أوضحت الهيئة أن هذه المواعيد تتيح للمواطنين فرصة كافية لاستخدام المترو في العودة من أعمالهم أو أنشطتهم اليومية قبل إغلاق التشغيل الليلي.

مواعيد التشغيل بخطوط المترو الثالث والرابط بين المحطات

وفيما يتعلق بخط المترو الثالث، أعلنت الهيئة أن المواعيد ستكون كالآتي:

يقوم آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة في الساعة 11:33 مساءً .

في اتجاه في . ينطلق آخر قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج في الساعة 11:29 مساءً .

في اتجاه في . يتحرك آخر قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور في الساعة 11:55 مساءً .

في . يقوم آخر قطار من جامعة القاهرة في اتجاه عدلي منصور في الساعة 11:52 مساءً .

في . أما عن نقاط التقاء الخطوط المختلفة، فقد أوضحت الهيئة أن آخر القطارات بالخطين الأول والثاني تتقابل في محطة السادات في الساعة 12:25 صباحًا ، بينما ينتهي الربط بين الخطين الأول والثالث بمحطة ناصر والخطين الثاني والثالث بمحطة العتبة في تمام الساعة 12:00 صباحًا .

في ، بينما . كما ينتهي الربط بين الخطين الثاني والثالث بمحطة جامعة القاهرة في الساعة 11:45 مساءً، وهو ما يضمن تنسيقًا دقيقًا لحركة القطارات بين جميع الخطوط في نهاية التشغيل اليومي.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا في مصر

يُذكر أن تطبيق التوقيت الشتوي في مصر لعام 2025 سيبدأ رسميًا مساء الخميس الأخير من شهر أكتوبر، الموافق 30 أكتوبر 2025.

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة مع نهاية اليوم، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية شهر أبريل من العام المقبل.

ويهدف هذا التغيير إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتنظيم ساعات العمل خلال فصل الشتاء بما يتماشى مع ظروف الطقس وتقليل فترات الذروة في استهلاك الكهرباء، خاصة في الصباح الباكر والمساء.

الاستعدادات الكاملة لتطبيق التوقيت الشتوي

أكدت الهيئة القومية للأنفاق أنها استكملت جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية لتطبيق مواعيد التشغيل الجديدة من دون أي تأثير على انتظام حركة المترو، مع التأكيد على تواجد فرق تشغيل وصيانة في جميع المحطات الرئيسية والفرعية على مدار اليوم لتقديم المساعدة الفورية للركاب عند الحاجة.

كما ناشدت الهيئة المواطنين ضرورة الالتزام بمواعيد القطارات الجديدة ومراعاة تغيير الساعة عند استخدام المترو، لضمان دقة المواعيد وسهولة التنقل بين الخطوط المختلفة خلال الفترة الشتوية.