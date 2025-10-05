قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

كيفية استخراج اشتراك مترو الأنفاق للطلبة.. الأوراق والرسوم المطلوبة

كيفية استخراج اشتراك مترو الأنفاق للطلبة
كيفية استخراج اشتراك مترو الأنفاق للطلبة
محمد غالي

توفر هيئة مترو الأنفاق مجموعة من الاشتراكات المخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيع الاعتماد على وسائل النقل العام، حيث تمنح هذه الاشتراكات خصومات تصل إلى 50% من قيمة التذكرة الواحدة. 
وتنقسم أنواع الاشتراكات إلى عدة فئات تشمل الجمهور العادي، وكبار السن فوق 60 عاما، والطلاب، بالإضافة إلى مصابي وأسر الشهداء.

أسعار اشتراكات المترو للجمهور العادي

الاشتراك الشهري:

منطقة واحدة: 310 جنيهات
منطقتان: 365 جنيها
ثلاث أو أربع مناطق: 425 جنيها
خمس أو ست مناطق: 600 جنيه

الاشتراك الربع سنوي:

منطقة واحدة: 835 جنيها
منطقتان: 990 جنيها
ثلاث أو أربع مناطق: 1250 جنيها
خمس أو ست مناطق: 1670 جنيها

الاشتراك السنوي:

خطان: 4235 جنيها
ثلاثة خطوط: 5335 جنيها

أسعار اشتراكات كبار السن فوق 60 عاما

يحصل كبار السن على خصومات تتجاوز 50% من قيمة الاشتراك، وتكون الأسعار على النحو التالي:

الاشتراك الشهري:

منطقة واحدة: 220 جنيها
منطقتان: 290 جنيها
ثلاث أو أربع مناطق: 415 جنيها
خمس أو ست مناطق: 470 جنيها

الاشتراك الربع سنوي:

منطقة واحدة: 660 جنيها
منطقتان: 865 جنيها
ثلاث أو أربع مناطق: 1125 جنيها
خمس أو ست مناطق: 1270 جنيها

أسعار اشتراكات مصابي وأسر الشهداء

الاشتراك الربع سنوي:

منطقة واحدة: 420 جنيها
منطقتان: 495 جنيها
ثلاث أو أربع مناطق: 595 جنيها
خمس أو ست مناطق: 835 جنيها

أسعار تذاكر المترو الفردية

حتى 9 محطات: 8 جنيهات (4 جنيهات لكبار السن)
من 10 إلى 16 محطة: 10 جنيهات (5 جنيهات لكبار السن)
من 17 إلى 23 محطة: 15 جنيها (8 جنيهات لكبار السن)
أكثر من 23 محطة: 20 جنيها (10 جنيهات لكبار السن)
سعر موحد لذوي الهمم: 5 جنيهات

خطوات استخراج الاشتراك والأوراق المطلوبة

1. التوجه إلى أقرب مكتب اشتراكات بمحطات المترو المختلفة.
2. شراء استمارة الاشتراك المناسبة وتعبئتها بالبيانات المطلوبة، مع إرفاق صورتين شخصيتين بمقاس 4×6.
3. ختم الاستمارة من جهة العمل الرسمية (مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، الشرطة، الجيش... إلخ).
4. تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد كمبيوتر لمن هم دون 16 عاما، مع صورة من الكارنيه أو المستند الدال على الفئة المستفيدة.
5. اشتراكات الجمهور العادي لا تتطلب ختما من أي جهة.

اشتراكات الطلاب

شراء استمارة خاصة بالطلاب وإرفاق صورتين شخصيتين.
ختم الصورتين من الإدارة التعليمية، مع اعتماد الاستمارة بختم شعار الجمهورية.
إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد، وصورة من إيصال المصروفات الدراسية أو كارنيه السنة الدراسية الحالية أو السابقة.
كتابة رقم هاتف الطالب أو ولي الأمر على الاستمارة.
يتم استخراج الاشتراك من مقر الإقامة إلى مقر الدراسة فقط.
والاشتراك شخصي لا يجوز استخدامه من قبل الغير، وأي مخالفة تعرض صاحبها لغرامة مالية وفقا للوائح هيئة المترو.

أسعار اشتراكات المترو اشتراكات المترو اشتراكات المترو للجمهور خطوات استخراج الاشتراك شراء استمارة خاصة بالطلاب

