مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، تتزايد عمليات البحث من جانب الطلاب وأولياء الأمور حول أسعار اشتراك مترو الأنفاق للطلبة 2025 وخطوات استخراج الاشتراك، وذلك باعتبار المترو الوسيلة الأسرع والأكثر أمانا لنقل مئات الآلاف من الطلاب يوميا إلى المدارس والجامعات، بتكلفة أقل مقارنة بوسائل المواصلات الأخرى، خاصة بعد التوسع الكبير الذي شهدته شبكة المترو خلال السنوات الأخيرة.

مترو الأنفاق

ويعد اشتراك مترو الأنفاق للطلاب وسيلة داعمة لأسرهم، حيث يتيح الانتظام في الذهاب والعودة بأمان وتكلفة مناسبة، ما يجعله الخيار الأمثل مع بداية العام الدراسي الجديد 2025، في ظل حرص وزارة النقل على تطوير خدمات المترو وتوسيع نطاق محطاته لخدمة أكبر عدد من الركاب يوميا.

أسعار اشتراك مترو الأنفاق للطلاب 2025 لمدة 3 أشهر

منطقة واحدة: 150 جنيها

منطقتان: 200 جنيه

3 – 4 مناطق: 250 جنيها

5 – 6 مناطق: 300 جنيها

ويتم تجديد الاشتراك بصفة دورية كل فصل دراسي أو وفق السياسة المعتمدة من هيئة مترو الأنفاق، مع التأكيد أن الاشتراك مخصص للطلاب فقط ولا يجوز استخدامه من قبل الآخرين. وفي حالة فقدان الكارت الممغنط يمكن استخراج بدل فاقد مقابل رسوم إضافية.

أماكن استخراج اشتراكات المترو للطلاب

الخط الأول: حلوان، عين حلوان، جامعة حلوان، المعادي، الزهراء، الشهداء 1، المرج الجديدة.

الخط الثاني: كلية الزراعة، المظلات، العتبة 2، الدقي، المنيب.

الخط الثالث: كلية البنات، عدلي منصور، هليوبوليس، العتبة، ناصر، وادي النيل، جامعة القاهرة.

و مترو الأنفاق هو الخيار الأفضل لطلاب المدارس والجامعات، لما يوفره من انتظام في المواعيد وسرعة في التنقل وأمان كامل، إضافة إلى الأسعار المدعومة التي تخفف العبء عن أولياء الأمور، وتساعد الطلاب على الالتزام بمواعيد الدراسة دون معاناة التنقل بوسائل المواصلات الأخرى.

خطوات استخراج اشتراك المترو للطلاب 2025

1. التوجه إلى مكتب الاشتراكات في إحدى المحطات الرئيسية مثل: الشهداء، السادات، العتبة.

2. شراء استمارة الاشتراك المخصصة للطلاب مقابل رسوم رمزية.

3. ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة بدقة.

4. ختم الاستمارة من المدرسة أو المعهد أو الكلية.

5. تقديم الاستمارة بعد اعتمادها مع المستندات اللازمة إلى مكتب الاشتراكات.

6. استلام الكارت الممغنط وتفعيله مباشرة للاستخدام.

المستندات المطلوبة لاستخراج اشتراكات المترو للطلاب

عدد 2 صورة شخصية حديثة مقاس 4×6.

صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد لمن هم دون 16 عاما.

صورة إيصال المصروفات الدراسية مختوما من الجهة التعليمية.

استمارة الاشتراك مختومة من المدرسة أو الكلية.