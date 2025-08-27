مترو الأنفاق يُعلن عن وظيفة صرّاف تذاكر .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم، عن حاجتها لشغل وظائف جديدة بنظام التعاقد، وذلك في إطار خططها لتعزيز كوادر التشغيل والخدمات المقدمة للجمهور.

وأوضحت الشركة، في الإعلان رقم (٦) لسنة 2025، أن الوظائف المطلوبة تشمل "صراف تذاكر"، مشيرة إلى أن التقديم يتم عبر الموقع الإلكتروني للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق (مترو القاهرة) خلال الفترة من 27 أغسطس 2025 وحتى 29 أغسطس 2025.

وأكدت الشركة أن الراغبين في التقديم يمكنهم الدخول على الرابط التالي: www.cairometro.gov.eg، على أن تُراعى الشروط والضوابط المعلنة على الموقع الإلكتروني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة المستمرة لدعم منظومة العمل داخل المترو، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لملايين الركاب يومياً.

شروط التقدم للوظيفة :

أبرز هذه الشروط الحصول على مؤهل عالٍ، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا وقت التقديم، مع اشتراط أن يكون من سكان القاهرة الكبرى.

وأكدت الشركة أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء منها، وألا يكون مقيدًا بسجلات جنائية. كما يشترط الإلمام باللغة الإنجليزية، على ألا تقل درجة القبول عن 50% في اختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة، إضافة إلى إجادة استخدام الحاسب الآلي.

وسيخضع المتقدمون لاختبارات شخصية، وطبية، ونفسية وفقًا لشروط الإعلان، مع الالتزام بنظام العمل بالورديات، والقدرة على تحمل ضغوط العمل والالتزام باللوائح والقوانين.

المستندات المطلوبة للتقديم:

صورة من المؤهل الدراسي.

صورة من موقف التجنيد.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من شهادات الخبرة (إن وجدت).

صورة من شهادات الدورات التدريبية (إن وجدت).

رابط مباشر للتقديم :

https://www.cairometro.gov.eg/ar/resume/93