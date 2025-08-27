قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد عبدالحليم: الزمالك يسير بشكل جيد في الدوري.. وهناك انضباط دفاعي مُطمئن
كيفية رؤية الرسول في المنام.. علي جمعة يكشف أفضل طريقة مجربة
تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»
حبس 3 سيدات وشخصين لممارستهم الرذيلة داخل نادٍ صحي بالشيخ زايد |تفاصيل
بيراميدز «خارج الخدمة» | دونجا: الأهلي يفوز دون مدير فني و«ريبييرو» لن يستمر
مترو الأنفاق يُعلن عن وظيفة صرّاف تذاكر .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة
شكوى جماعية من لاعبي الأهلي بسبب موعد التدريبات.. وهذا رد «ريبيرو»
عودة التفتيش النووي لإيران .. خطوة جديدة وسط خلافات مع مجموعة E3
4 كلمات يفتحها الله عليك ويرزقك .. ردّدها كل صباح
أقل سعر لصرف الدولار الآن في مصر
الزراعة : ندوات إرشادية عن أهمية تحصين وترقيم الماشية بالمحافظات
نجم الأهلي: الزمالك يمتلك لاعبين غير قادرين على المنافسة.. وخوان الفينا «برازيلي مش أصلي»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مترو الأنفاق يُعلن عن وظيفة صرّاف تذاكر .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
حمادة خطاب   -  
أحمد النشوقي

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم، عن حاجتها لشغل وظائف جديدة بنظام التعاقد، وذلك في إطار خططها لتعزيز كوادر التشغيل والخدمات المقدمة للجمهور.

وأوضحت الشركة، في الإعلان رقم (٦) لسنة 2025، أن الوظائف المطلوبة تشمل "صراف تذاكر"، مشيرة إلى أن التقديم يتم عبر الموقع الإلكتروني للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق (مترو القاهرة) خلال الفترة من 27 أغسطس 2025 وحتى 29 أغسطس 2025.

وأكدت الشركة أن الراغبين في التقديم يمكنهم الدخول على الرابط التالي: www.cairometro.gov.eg، على أن تُراعى الشروط والضوابط المعلنة على الموقع الإلكتروني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة المستمرة لدعم منظومة العمل داخل المترو، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لملايين الركاب يومياً.

شروط التقدم للوظيفة :

أبرز هذه الشروط الحصول على مؤهل عالٍ، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا وقت التقديم، مع اشتراط أن يكون من سكان القاهرة الكبرى.

وأكدت الشركة أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء منها، وألا يكون مقيدًا بسجلات جنائية. كما يشترط الإلمام باللغة الإنجليزية، على ألا تقل درجة القبول عن 50% في اختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة، إضافة إلى إجادة استخدام الحاسب الآلي.

وسيخضع المتقدمون لاختبارات شخصية، وطبية، ونفسية وفقًا لشروط الإعلان، مع الالتزام بنظام العمل بالورديات، والقدرة على تحمل ضغوط العمل والالتزام باللوائح والقوانين.

المستندات المطلوبة للتقديم:

صورة من المؤهل الدراسي.

صورة من موقف التجنيد.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من شهادات الخبرة (إن وجدت).

صورة من شهادات الدورات التدريبية (إن وجدت).

رابط مباشر للتقديم :

https://www.cairometro.gov.eg/ar/resume/93

وظيفة صرّاف تذاكر مترو الأنفاق الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق وظائف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

القبض على 3 سيدات وشخصين يمارسون الرذيلة في ناد صحى بالشيخ زايد

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

حديقة الحيوان

هل تم قتل الأسود بحديقة الحيوان بالجيزة؟.. بيان رسمى يكشف الحقائق

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات 2025

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

ترشيحاتنا

وزير الري يلتقى المديرة التنفيذية للمعهد الدولى للمياه بستكهولم

وزير الري يلتقى المديرة التنفيذية للمعهد الدولى للمياه بستكهولم

نقابة الصحفيين

نتيجة انتخابات شعبة المحررين الاقتصاديين

أحمد عبد القادر الشهير بميدو

العاملين بالمالية والضرائب تدين اعتقال السلطات البريطانية أحمد عبد القادر

بالصور

برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: فرصة مهمة للنمو الشخصي

توقعات برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
توقعات برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
توقعات برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج الميزان حظ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 | تجنب اتخاذ قرارات حاسمة

برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: تغيرات مهمة

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: تحقيق إنجازات عملية

برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

فيديو

السر وراء شهرة علياء قمرون

اعترافات مُثيرة.. علياء قمرون تروي كواليس شهرتها وأرباحها من التيك توك

نوال الزغبي

إنت مين .. نوال الزغبي تطرح أحدث أغانيها ضمن ألبوم «يا مشاعر»

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد