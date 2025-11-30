دينا فؤاد تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة دينا فؤاد متابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وخطفت دينا فؤاد أنظار جمهورها بإطلالة كلاسيكية وبميكب ترابي، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

وقالت الفنانة دينا فؤاد، في تصريحات سابقة، إنها سعيدة بالنجاح الذي حققه مسلسل “حكيم باشا” في رمضان 2025، وتكريمها عن دورها في المسلسل.

ووصفت دينا فؤاد، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، الشخصية التي قدمتها في “حكيم باشا” بأنها كانت مرهقة ولكن كل التعب والمجهود تكلل بالنجاح.

وكشفت دينا فؤاد عن اقتراب تعاقدها مع عمل رمضاني جديد رفضت الكشف عن تفاصيله، مؤكدة أن دورها لن يكون شخصية صعيدية.