9 قنوات ناقلة .. موعد ومكان وجوائز وملاعب بطولة كأس العرب 2025
محافظ مطروح يزف بشرى فى التصالح على المبانى غير المقننة
وزير الثقافة يجدد الثقة فى تامر عبدالمنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية
محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان بدء فعاليات التدريب العملي صقر 159
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة..تعرف عليها
جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
موعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة.. تفاصيل
انطلاق أسبوع الفيلم الصيني في مصر.. عروض حائزة على إعجاب النقاد
هبوط جديد في أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأحد
وزيرة التضامن تدشن مبادرة لتوعية أطفال الريف بمخاطر التدخين والمخدرات
الرئيس السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية.. ومواصلة تطوير المنظومة الضريبية
الدينار يفقد 16 قرشا.. تراجع أسعار العملات العربية بنهاية تعاملات اليوم
فن وثقافة

شاهد آخر ظهور لـ أمينة خليل في مهرجان ضيافة السينمائي الدولي بدبي

أمينه خليل
أمينه خليل
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة أمينة خليل، متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

إطلالة أمينه خليل

وظهرت أمينة خليل في الصورة خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان ضيافة السينمائي الدولي في دبي 2025 في دورته الـتاسعة.

أمينة خليل تخطف الأنظار من مهرجان ضيافة السينمائي في دبي

انطلقت مساء الثلاثاء، فعاليات مهرجان ضيافة السينمائي الدولي في دبي 2025 في دورته الـتاسعة، بحضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

و خطفت أمينه خليل الأنظار بإطلالة جذابة لافتة مرتدية فستانا طويلا بدون أكمام باللون الروز ،ليكشف عن جمالها وأناقتها.

كانت إدارة مهرجان ضيافة الدولي، أعلنت اختيار الإعلامية أسما إبراهيم لتقديم الحفل السنوي التاسع لجوائز DIAFA 2025، والمقرر إقامته في 26 نوفمبر في دبي فستيفال سيتي.

وتشارك أسما إبراهيم في هذا الحدث العربي البارز الذي يكرّم نخبة من أبرز الشخصيات المؤثرة على مستوى المنطقة، في بث مباشر من مارسا بوليفارد.

ويعد ظهور أسما إبراهيم في تقديم حفل ضخم بهذا الحجم تأكيدًا على حضورها الإعلامي اللافت ومكانتها المتصاعدة في الساحة العربية.

و شاركت أسما إبراهيم، موخراً في قمة فوربس الشرق الأوسط للمرأة 2025، التي انعقدت في 2-3 نوفمبر 2025 بمدينة الرياض بالسعودية.

أمينه خليل نجوم الفن الفنانة أمينه خليل فعاليات مهرجان

