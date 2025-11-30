شاهد آخر ظهور لـ أمينة خليل في مهرجان ضيافة السينمائي الدولي بدبي

شاركت الفنانة أمينة خليل، متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

إطلالة أمينه خليل

وظهرت أمينة خليل في الصورة خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان ضيافة السينمائي الدولي في دبي 2025 في دورته الـتاسعة.

أمينة خليل تخطف الأنظار من مهرجان ضيافة السينمائي في دبي

انطلقت مساء الثلاثاء، فعاليات مهرجان ضيافة السينمائي الدولي في دبي 2025 في دورته الـتاسعة، بحضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

و خطفت أمينه خليل الأنظار بإطلالة جذابة لافتة مرتدية فستانا طويلا بدون أكمام باللون الروز ،ليكشف عن جمالها وأناقتها.

كانت إدارة مهرجان ضيافة الدولي، أعلنت اختيار الإعلامية أسما إبراهيم لتقديم الحفل السنوي التاسع لجوائز DIAFA 2025، والمقرر إقامته في 26 نوفمبر في دبي فستيفال سيتي.

وتشارك أسما إبراهيم في هذا الحدث العربي البارز الذي يكرّم نخبة من أبرز الشخصيات المؤثرة على مستوى المنطقة، في بث مباشر من مارسا بوليفارد.

ويعد ظهور أسما إبراهيم في تقديم حفل ضخم بهذا الحجم تأكيدًا على حضورها الإعلامي اللافت ومكانتها المتصاعدة في الساحة العربية.

و شاركت أسما إبراهيم، موخراً في قمة فوربس الشرق الأوسط للمرأة 2025، التي انعقدت في 2-3 نوفمبر 2025 بمدينة الرياض بالسعودية.