عبد الله ممدوح وأحلام يوسف يمنحان مصر ذهبيتان في بطولة العالم للكاراتيه
مصر تتصدر العالم في كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة
منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة
إسبانيا.. احتجاجات حاشدة في مدريد لإسقاط حكومة بيدرو سانشيز
حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد
السويسريون يرفضون أداء النساء للخدمة في الجيش
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
ميسي يحطم رقم بوشكاش ويصبح ملك التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم
الوطنية للانتخابات: جدول زمنى خاص لإجراء الانتخابات بـ29 دائرة ألغتها الإدارية العليا
وزير الرياضة يبحث مع مفتي الجمهورية سبل تعزيز التعاون المشترك .. صور
روح الراحل أحمد رفعت تسيطر على نجوم منتخب مصر في كأس العرب.. تفاصيل
وزير الرياضة لـ المفتي: حريصون على التصدي معا للظواهر السلبية التي تواجه الشباب
محافظات

مدير تعليم مطروح تتفقد مدرستين وتتابع تنفيذ برنامج تنمية مهارات اللغة العربية

ايمن محمود

 تفقدت  نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال جولة تفقدية مفاجئة مدرستي علي هارون للتعليم الأساسي والأشراف للتعليم الأساسي شرق مدينة مرسي مطروح وذلك للاطمئنان علي انتظام العملية التعليمية وانضباط الدراسة وذلك بحضور  ايهاب أنور مدير عام التعليم العام وثروت المهدي مدير ادارة التعليم الابتدائي ووليد عليوة مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام.

أستهلت وكيل الوزارة جولتها بتفقد انتظام الدراسة بمدرسة علي هارون حيث تابعت شرح المعلمين للحصص الدراسية وتفاعل الطلاب مع المحتوي التعليمي ثم تابعت المستوي اللغوي لطلاب صفوف المرحلة الابتدائية في القراءة والكتابة وأعمال الحساب

 وخلال زيارتها للمدرسة وجهت بتوعية الطلاب خلال طابور الصباح وعبر منابر الإذاعة المدرسية والأنشطة التربوية بأهمية المحافظة علي أثاث المدرسة كونها تمثل بيتهم الثاني كذلك تبصيرهم بضرورة الحرص علي نظافة الفصول الدراسية تضفي أجواء مشجعة وتحفيزية نحو تحصيل العلم والتعليم في مناخ تربوي مناسب.

ثم توجهت الي مدرسة الأشراف حيث تابعت تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية في أسبوعه الرابع والتي تهدف إلى رفع كفاءة الطلاب في مهارات القراءة والكتابة والتعبير اللغوي خلال العام الدراسي بما يساهم بفعالية فى تحسين مهارات الطلاب اللغوية ثم تابعت شرح الحصص الدراسية والاطمئنان علي المستوى التحصيلي للطلاب ومتابعة الية تنفيذ المهام اليومية والتقييمات الأسبوعية للطلاب بانتظام .

وفي ختام جولته الميدانية أكدت  نادية فتحى استمرار جولاتها المفاجئة بكافة مدارس مطروح للاطمئنان علي انضباط العملية التعليمية وانتظام  الدراسة وتنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بأعمال التقييمات وذلك في سبيل  تحقيق منظومة مهنية يسودها الالتزام والجدية والانضباط وتقدير المسئولية من كافة العاملين بالمنظومة التربوية لتقديم محتوي تعليمي متطور لأبنائنا الطلاب .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم مطروح

