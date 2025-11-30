مدير تعليم مطروح تتفقد مدرستين وتتابع تنفيذ برنامج تنمية مهارات اللغة العربية

تفقدت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال جولة تفقدية مفاجئة مدرستي علي هارون للتعليم الأساسي والأشراف للتعليم الأساسي شرق مدينة مرسي مطروح وذلك للاطمئنان علي انتظام العملية التعليمية وانضباط الدراسة وذلك بحضور ايهاب أنور مدير عام التعليم العام وثروت المهدي مدير ادارة التعليم الابتدائي ووليد عليوة مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام.

أستهلت وكيل الوزارة جولتها بتفقد انتظام الدراسة بمدرسة علي هارون حيث تابعت شرح المعلمين للحصص الدراسية وتفاعل الطلاب مع المحتوي التعليمي ثم تابعت المستوي اللغوي لطلاب صفوف المرحلة الابتدائية في القراءة والكتابة وأعمال الحساب

وخلال زيارتها للمدرسة وجهت بتوعية الطلاب خلال طابور الصباح وعبر منابر الإذاعة المدرسية والأنشطة التربوية بأهمية المحافظة علي أثاث المدرسة كونها تمثل بيتهم الثاني كذلك تبصيرهم بضرورة الحرص علي نظافة الفصول الدراسية تضفي أجواء مشجعة وتحفيزية نحو تحصيل العلم والتعليم في مناخ تربوي مناسب.

ثم توجهت الي مدرسة الأشراف حيث تابعت تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية في أسبوعه الرابع والتي تهدف إلى رفع كفاءة الطلاب في مهارات القراءة والكتابة والتعبير اللغوي خلال العام الدراسي بما يساهم بفعالية فى تحسين مهارات الطلاب اللغوية ثم تابعت شرح الحصص الدراسية والاطمئنان علي المستوى التحصيلي للطلاب ومتابعة الية تنفيذ المهام اليومية والتقييمات الأسبوعية للطلاب بانتظام .

وفي ختام جولته الميدانية أكدت نادية فتحى استمرار جولاتها المفاجئة بكافة مدارس مطروح للاطمئنان علي انضباط العملية التعليمية وانتظام الدراسة وتنفيذ التعليمات الوزارية الخاصة بأعمال التقييمات وذلك في سبيل تحقيق منظومة مهنية يسودها الالتزام والجدية والانضباط وتقدير المسئولية من كافة العاملين بالمنظومة التربوية لتقديم محتوي تعليمي متطور لأبنائنا الطلاب .