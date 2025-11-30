تقدم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية | شاهد

تتواصل أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية، والتي تمتد بطول 21.7 كيلومترًا من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر، منها 6.5 كم سطحية حتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم 15.2 كم مسار علوي حتى محطة أبو قير، بإجمالي 20 محطة (6 سطحية و14 علوية).

وفي إطار الأعمال الجارية بالمشروع، يتم تركيب الكمرات لكباري المسار في القطاعات من محطة طوسون وحتى محطة غبريال، إلى جانب تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والبلاطات للمسار العلوي، فيما تتواصل أعمال الأساسات والخوازيق والقواعد والأعمدة بالمحطات.

كما تشهد ورشتا المشروع في أبو قير وكفر عبده تقدمًا في أعمال التسوية والأسوار، مع بدء تنفيذ أعمال المباني والبنية الأساسية في ورشة كفر عبده.

ويمثل المشروع نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام بمدينة الإسكندرية، لما يوفره من خدمة متطورة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، وتساعد في تحقيق السيولة المرورية، خاصة مع إلغاء المزلقانات والمعابر العشوائية وتحقيق التشغيل الآمن للخط.

ويهدف المترو إلى استيعاب النمو المتزايد في حركة الركاب، وخفض استهلاك الوقود بالاعتماد على الطاقة الكهربائية النظيفة، وزيادة الطاقة القصوى للركاب من 2,850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60,000 راكب/ساعة/اتجاه، وتقليص زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، ورفع سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة، إضافة إلى خفض زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

ويحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.

كما يجري حاليًا دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من بعد محطة الظاهرية وحتى الكيلومتر 21 بطول 31 كيلومترًا عبر طريق الإسكندرية/مطروح، وتشمل 22 محطة، مع تقليل الحاجة لنزع الملكيات بالاعتماد على مسارات داخل حرم السكة الحديد.

وتشمل الدراسات أيضًا المرحلة الثالثة الممتدة من الكيلومتر 21 وحتى مطار برج العرب، لربط مدينة الإسكندرية بالمطار، وتحقيق تبادل الخدمة مع الخط الأول من شبكة القطار السريع في محطة برج العرب.