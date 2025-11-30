قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد الله ممدوح وأحلام يوسف يمنحان مصر ذهبيتان في بطولة العالم للكاراتيه
مصر تتصدر العالم في كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة
منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة
إسبانيا.. احتجاجات حاشدة في مدريد لإسقاط حكومة بيدرو سانشيز
حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد
السويسريون يرفضون أداء النساء للخدمة في الجيش
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
ميسي يحطم رقم بوشكاش ويصبح ملك التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم
الوطنية للانتخابات: جدول زمنى خاص لإجراء الانتخابات بـ29 دائرة ألغتها الإدارية العليا
وزير الرياضة يبحث مع مفتي الجمهورية سبل تعزيز التعاون المشترك .. صور
روح الراحل أحمد رفعت تسيطر على نجوم منتخب مصر في كأس العرب.. تفاصيل
وزير الرياضة لـ المفتي: حريصون على التصدي معا للظواهر السلبية التي تواجه الشباب
أخبار البلد

تقدم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية | شاهد

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
حمادة خطاب

تتواصل أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية، والتي تمتد بطول 21.7 كيلومترًا من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر، منها 6.5 كم سطحية حتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم 15.2 كم مسار علوي حتى محطة أبو قير، بإجمالي 20 محطة (6 سطحية و14 علوية).

وفي إطار الأعمال الجارية بالمشروع، يتم تركيب الكمرات لكباري المسار في القطاعات من محطة طوسون وحتى محطة غبريال، إلى جانب تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والبلاطات للمسار العلوي، فيما تتواصل أعمال الأساسات والخوازيق والقواعد والأعمدة بالمحطات.

كما تشهد ورشتا المشروع في أبو قير وكفر عبده تقدمًا في أعمال التسوية والأسوار، مع بدء تنفيذ أعمال المباني والبنية الأساسية في ورشة كفر عبده.

ويمثل المشروع نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام بمدينة الإسكندرية، لما يوفره من خدمة متطورة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، وتساعد في تحقيق السيولة المرورية، خاصة مع إلغاء المزلقانات والمعابر العشوائية وتحقيق التشغيل الآمن للخط.

ويهدف المترو إلى استيعاب النمو المتزايد في حركة الركاب، وخفض استهلاك الوقود بالاعتماد على الطاقة الكهربائية النظيفة، وزيادة الطاقة القصوى للركاب من 2,850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60,000 راكب/ساعة/اتجاه، وتقليص زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، ورفع سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة، إضافة إلى خفض زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

ويحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.

كما يجري حاليًا دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من بعد محطة الظاهرية وحتى الكيلومتر 21 بطول 31 كيلومترًا عبر طريق الإسكندرية/مطروح، وتشمل 22 محطة، مع تقليل الحاجة لنزع الملكيات بالاعتماد على مسارات داخل حرم السكة الحديد.

وتشمل الدراسات أيضًا المرحلة الثالثة الممتدة من الكيلومتر 21 وحتى مطار برج العرب، لربط مدينة الإسكندرية بالمطار، وتحقيق تبادل الخدمة مع الخط الأول من شبكة القطار السريع في محطة برج العرب.

مترو الإسكندرية النقل السكة الحديد

حسين الجسمي
محافظ الشرقية
طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها ..
اعراض كورونا والانفلونزا
