بن رمضان: نخوض كل مباراة للأهلي بجدية ولعبنا على الفوز وشكرًا للجماهير

أكد محمد على بن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن الفريق خاض مواجهة صعبة أمام يانج أفريكانز فى تنزانيا بسبب ارتفاع درجة الحرارة وضغط المباريات التى يخوضها الفريق محليًّا وقاريًّا.

وأوضح بن رمضان ، أن الأهلى لعب على الفوز أمام بطل تنزانيا وكان بإمكانه تحقيق هدفه فى حال استغلال الفرص، لافتًا إلى أن نتيجة التعادل جيدة فى مشوار الفريق بدور المجموعات.

وأكد لاعب الأهلى، أن الفريق يخوض كل مباراة بجدية ، وأنهم عازمون على تحقيق أهدافهم للفوز بجميع المباريات وإسعاد الجماهير.

ووجه بن رمضان، الشكر إلى جماهير الأهلى التى تواجدت فى ملعب «أمان» بتنزانيا لتشجيع الفريق، مؤكدًا أن الهدف الأساسى للأهلي تحقيق الانتصارات والفوز بالألقاب لإسعاد الجماهير.