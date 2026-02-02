قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مركز خدمات المستثمرين لمتابعة الأداء وتسهيل الإجراءات

محافظ أسيوط يتفقد مركز خدمات المستثمرين بديوان عام المحافظة لمتابعة الأداء وتسهيل الإجراءات وتعزيز الترويج للفرص الاستثمارية
إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بمقر مركز خدمات المستثمرين بفرع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الكائن بالطابق السابع بديوان عام المحافظة، إلى جانب تفقده لإدارة الاستثمار بالمحافظة، وذلك في إطار متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، والوقوف على آليات العمل، ودعم دور المركز في تيسير الإجراءات وتنشيط الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة.

وتأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بملف الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وفي ضوء استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ و خالد عبد الرؤوف، سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء إسماعيل حسين، مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة بالمكتب الفني، وأمين محمد كمال
مدير فرع الهيئة العامة للاستثمار ، ووفاء محروس مدير إدارة خدمة المستثمرين بالمحافظة إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ أسيوط أقسام مركز خدمات المستثمرين، واستمع إلى شرح تفصيلي حول طبيعة الخدمات المقدمة، وآليات تيسير إجراءات تأسيس الشركات وسرعة إنهاء المعاملات، حيث يضم المركز ممثلي الجهات المعنية بإصدار التراخيص والتصاريح، من بينها هيئة التنمية الصناعية، والسجل التجاري، ومصلحتا الضرائب العامة والقيمة المضافة، ومصلحة الشهر العقاري، والتأمينات الاجتماعية، والغرفة التجارية، ونقابة المحامين، كما شملت الجولة تفقد إدارة الاستثمار التابعة للمحافظة والمختصة بتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن الدولة تولي ملف الاستثمار اهتمامًا خاصًا باعتباره أحد الركائز الأساسية لدفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن تبسيط الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات يمثلان عاملًا حاسمًا في جذب الاستثمارات وتحقيق تنمية مستدامة حقيقية.

وشدد المحافظ على ضرورة تحديث الخريطة الاستثمارية لمحافظة أسيوط بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد ملفات متكاملة وجاهزة للفرص الاستثمارية، بما يسهم في تمكين المستثمرين من بدء تنفيذ مشروعاتهم في أسرع وقت، ويعزز من تنافسية المحافظة على خريطة الاستثمار.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن وجود مركز خدمات المستثمرين وإدارة الاستثمار داخل ديوان عام المحافظة يعكس جدية الدولة في دعم الاستثمار بالمحافظات، ويوجه رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين، مؤكدًا جاهزية أسيوط لاستقبال المزيد من المشروعات الجادة التي تسهم في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

