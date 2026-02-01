طرح استثماري جديد بمدينة أسيوط الجديدة لدعم الاقتصاد المحلي

أعلن جهاز مدينة أسيوط الجديدة، عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة بمواقع متميزة داخل المدينة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنمية العمرانية والاقتصادية، عبر بوابة المستثمرين، بما يلبي احتياجات السوق ويعكس تنوع الأنشطة المطروحة.

وأوضح المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن هذه الفرص تستهدف دعم الأنشطة التجارية والإدارية والخدمية، وتعظيم الاستفادة من المواقع الحيوية داخل المدينة، بما يسهم في جذب الاستثمارات الجادة وخلق فرص عمل جديدة.

وتشمل الفرص الاستثمارية المطروحة قطعة رقم (58) بمركز خدمات الحي الثاني بنشاط تجاري على مساحة 1208 أمتار مربعة، بسعر 26,705 جنيهات للمتر، وقطعة رقم (25) بمركز المدينة الرئيسي بنشاط تجاري – إداري – سكني على مساحة 1056 مترًا مربعًا، بسعر 23,215 جنيهًا للمتر.

كما تضم الطروحات قطعة رقم (14) بمركز الخدمات الرئيسي ومنطقة رجال الأعمال بنشاط تجاري – إداري على مساحة 2945 مترًا مربعًا، بسعر 18,610 جنيهات للمتر، بالإضافة إلى القطع أرقام (22 – 23) بمنطقة الورش بالتوسعات الجنوبية الغربية بنشاط مركز خدمة وصيانة سيارات، على مساحة إجمالية 750 مترًا مربعًا، بسعر 7,900 جنيهات للمتر.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن جميع الفرص المطروحة تخضع لنسبة جدية حجز 10%، مؤكدًا أن هذه الطروحات تأتي ضمن خطة الجهاز لدعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة.



ودعا جهاز مدينة أسيوط الجديدة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية وشروط التقدم من خلال بوابة المستثمرين، والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المدينة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية بمدينة أسيوط الجديدة.