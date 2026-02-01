قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشويه سمعة صادراتنا الزراعية.. نشأت الديهي يطالب بمحاسبة مروجي شائعة استيراد التمور من إسرائيل
عمرو سعد يكشف السبب الحقيقي لاعتزاله الأعمال الدرامية
رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات يكشف عن سبب ارتفاع أسعار السجائر
عمرو سعد يتحدى: مسلسلي هو الأعلى قيمة تسويقية في مصر والوطن العربي
الزمالك يهزم المصري2-1 ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية
اللجنة المصرية بغزة: سيتم افتتاح مدارس في وسط القطاع قريبًا
شبهة احتكار.. لميس الحديدي تطالب بالتحقيق في رفع أسعار الهواتف المحمولة
كلمة شيخ الأزهر بمؤتمر استثمار الخطاب الديني وأثره على تعزيز حقوق المرأة
لم يؤخذ رأينا.. نقيب الأطباء يرفض مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
بعد موجة تقلبات عنيفة.. استقرار أسعار الذهب في مصر ختام التعاملات
الحبس سنة عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمر.. طبقا للقانون
الكونفدرالية الأفريقية | عدي الدباغ يعيد تقدم الزمالك أمام المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طرح استثماري جديد بمدينة أسيوط الجديدة لدعم الاقتصاد المحلي

جهاز مدينة أسيوط الجديدة
جهاز مدينة أسيوط الجديدة
إيهاب عمر

أعلن جهاز مدينة أسيوط الجديدة، عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة بمواقع متميزة داخل المدينة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنمية العمرانية والاقتصادية، عبر بوابة المستثمرين، بما يلبي احتياجات السوق ويعكس تنوع الأنشطة المطروحة.

وأوضح المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن هذه الفرص تستهدف دعم الأنشطة التجارية والإدارية والخدمية، وتعظيم الاستفادة من المواقع الحيوية داخل المدينة، بما يسهم في جذب الاستثمارات الجادة وخلق فرص عمل جديدة.

وتشمل الفرص الاستثمارية المطروحة قطعة رقم (58) بمركز خدمات الحي الثاني بنشاط تجاري على مساحة 1208 أمتار مربعة، بسعر 26,705 جنيهات للمتر، وقطعة رقم (25) بمركز المدينة الرئيسي بنشاط تجاري – إداري – سكني على مساحة 1056 مترًا مربعًا، بسعر 23,215 جنيهًا للمتر.

كما تضم الطروحات قطعة رقم (14) بمركز الخدمات الرئيسي ومنطقة رجال الأعمال بنشاط تجاري – إداري على مساحة 2945 مترًا مربعًا، بسعر 18,610 جنيهات للمتر، بالإضافة إلى القطع أرقام (22 – 23) بمنطقة الورش بالتوسعات الجنوبية الغربية بنشاط مركز خدمة وصيانة سيارات، على مساحة إجمالية 750 مترًا مربعًا، بسعر 7,900 جنيهات للمتر.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن جميع الفرص المطروحة تخضع لنسبة جدية حجز 10%، مؤكدًا أن هذه الطروحات تأتي ضمن خطة الجهاز لدعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة.


ودعا جهاز مدينة أسيوط الجديدة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية وشروط التقدم من خلال بوابة المستثمرين، والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المدينة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية بمدينة أسيوط الجديدة.

أسيوط جهاز مدينة أسيوط الجديدة الفرص الاستثمارية دعم التنمية العمرانية بوابة المستثمرين مناخ الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

صورة أرشيفية

هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم

لميس الحديدي: بقول لوزير التربية والتعليم “لو عندك مشكلة في الموازنة اتكلم”

حادث انهيار البنزينة

الإسكان تكشف كواليس انهيار القاهرة الجديدة: أخطاء حفر

لميس الحديدي

بعد إعدام الجنايني.. لميس الحديدي: لن يفلت أحد عبث بأمن أطفالنا من العقاب

بالصور

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "مناعة"

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

الفيبروميالجيا ..أسباب الإصابة بها

لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟
لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟
لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟

فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

المزيد