محمد علي بن رمضان ينتظم في مران الأهلي| شاهد‎

انتظم محمد علي بن رمضان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب ‏التتش بالجزيرة.





وعاد بن رمضان إلى القاهرة مؤخرًا وفق الموعد المحدد له، بعد أن قام الجهاز الفني بمنحه راحة لعدة أيام عقب انتهاء مشاركته مع ‏منتخب تونس في كأس الأمم الإفريقية.‏





وشارك بن رمضان في المران الذي خاضه الفريق استعدادًا لمباراة طلائع الجيش والمحدد لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة ‏المقبلة لبطولة كأس عاصمة مصر.‏





كان الأهلي قد فاز على فريق فاركو في الجولة الماضية، بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب.‏