محمد علي بن رمضان ينتظم في مران الأهلي| شاهد‎

انتظم محمد علي بن رمضان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وعاد بن رمضان إلى القاهرة مؤخرًا وفق الموعد المحدد له، بعد أن قام الجهاز الفني بمنحه راحة لعدة أيام عقب انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في كأس الأمم الإفريقية.
وشارك بن رمضان في المران الذي خاضه الفريق استعدادًا لمباراة طلائع الجيش والمحدد لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة المقبلة لبطولة كأس عاصمة مصر.
كان الأهلي قد فاز على فريق فاركو في الجولة الماضية، بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب.