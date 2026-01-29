شوبير يكشف حقيقة انتقال محمد علي بن رمضان لـ أهلي طرابلس

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة رغبة نادي أهلي طرابلس الليبي، في التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب النادي الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: “كان هناك استفسار من نادي أهلي طرابلس الليبي، للتعاقد مع محمد علي بن رمضان، في الميركاتو الشتوي الجاري والنادي الأهلي رد بالرفض وأعلن أنه لن يفرط في أي لاعب في الفترة الحالية”.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تنزانيا، لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني، في دوري أبطال أفريقيا.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول.

وبدأ الدماطي التحركات المبكرة لضمان توفير الأجواء المناسبة للبعثة الحمراء، حيث حرص على التواصل مع السفير المصري في تنزانيا، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال الفريق، إلى جانب التنسيق الكامل مع الجهاز الإداري بشأن تفاصيل السفر، وفندق الإقامة، وملاعب التدريب، بما يضمن توفير أفضل الظروف للجهاز الفني واللاعبين.

ويواجه الأهلي نظيره يانج أفريكانز في تمام الثالثة عصر يوم السبت المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب يقع في جزيرة زنجبار، وليس في العاصمة دار السلام. ويعد الملعب من الملاعب الصغيرة نسبيًا، حيث لا تتجاوز سعته الجماهيرية 15 ألف متفرج، وسبق له استضافة عدد من مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين.