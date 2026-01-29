انطلاق اليوم الأول من بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والشباب بالقاهرة

انطلقت صباح اليوم الخميس 29 يناير منافسات بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات تحت 20 سنة، والشباب والشابات تحت 17 سنة، والمقامة في مجمع الصالات المغطاه باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 29 يناير وحتى الأول من فبراير.

وتقام اليوم منافسات فئة الشباب والشابات تحت 17 سنة، حيث انطلقت فعاليات الشباب في العاشرة صباحًا، فيما تبدأ منافسات الشابات في الثانية ظهرًا.

وتبدأ المنافسات من دور المجموعات، ثم تُستكمل بالأدوار الإقصائية بداية من دور الـ64 وحتى المباراة النهائية.

وتشهد منافسات اليوم مشاركة كبيرة للاعبين المصريين، حيث أسفرت القرعة عن تواجد مهند خضير وإياد أسامة في المجموعة الأولى مع أبطال روسيا وهونج كونج ورومانيا وبنين، بينما يشارك عبدالرحمن فاروق ويحيى شامل في المجموعة الثانية رفقة أبطال رومانيا وهونج كونج والمجر وروسيا وسنغافورة.

ويتواجد أحمد وليد ومصطفى فهمي في المجموعة الثالثة مع أبطال تشيلي وأوزباكستان وروسيا ورومانيا وهونج كونج، فيما يقع يونس خليل وزياد عبدالباقي في المجموعة الرابعة مع أبطال روسيا وهونج كونج وألمانيا والصين وإستونيا.

ويقع يوسف محروس وعمر ثروت في المجموعة الخامسة مع أبطال روسيا والجزائر وأوزباكستان ونيجيريا، بينما يتواجد عمر حفور وزياد عبدالحميد ويحيى محمود في المجموعة السادسة مع أبطال الصين وروسيا وأستراليا والبحرين.

وتضم المجموعة السابعة ياسين الجندي وسليم رزق وأدهم السرسي مع أبطال روسيا وهونج كونج وبنما، بينما يتواجد آدم عبدالرحمن وعمر حمودة في المجموعة الثامنة مع أبطال أوزباكستان وموريشيوس والبحرين والصين وروسيا، فيما وقع عبدالرحمن حسن وياسين غنيم في المجموعة التاسعة مع أبطال قطر واليونان والبحرين وروسيا.

وفي منافسات الشابات تحت 17 سنة، تشارك هنا إسماعيل ولينة عبده في المجموعة الأولى رفقة بطلات روسيا والصين تايبيه وبلغاريا وأوزباكستان، بينما تقع عالية الجارحي وشادية جمال في المجموعة الثانية مع بطلات روسيا واليونان وجنوب أفريقيا وأوزباكستان.

وتضم المجموعة الثالثة كلًا من رؤى النموري وكارمة عبدالعزيز ولي لي فرج إلى جانب بطلات هونج كونج وجنوب أفريقيا وروسيا واليونان، فيما جاءت ملك الحارتي وفريدة خليل في المجموعة الرابعة مع بطلات روسيا والأردن ونيجيريا والجزائر.

وتشارك فيروز كمال وتوتا الجندي ضمن المجموعة الخامسة مع بطلات الصين تايبيه وأوزباكستان وعمان وهونج كونج وروسيا، بينما جاءت عليا سويلم وروجين رابع في المجموعة السادسة رفقة بطلات روسيا وعمان والصين تايبيه والصين وأوزباكستان.

وأخيرًا، تضم المجموعة السابعة كلًا من نور محفوظ ومنة الله نصار وفريدة نبيل إلى جانب بطلات كندا وبورتوريكو وروسيا، فيما جاءت مريم خالد ولي لي جميل في المجموعة الثامنة مع بطلات روسيا والمغرب وأستراليا.

وتشهد البطولة مشاركة نحو 531 لاعبًا ولاعبة، يمثلون 54 دولة من مختلف أنحاء العالم، في نسخة قوية ومنافسة شرسة بين جميع اللاعبين المشاركين.