قائمة منتخب مصر المشاركة بكأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات بالقاهرة

يستعد أبطال وبطلات مصر للمشاركة ببطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات تحت 20 سنة والشباب والشابات تحت 17 سنة المقامة في القاهرة خلال الفترة ما بين 29 وحتى 1 فبراير باستاد القاهرة الدولي.

وسيمثل المنتخب في البطولة في منافسات تحت 20 سنة كل من يوسف شامل، إسلام أسامة، يوسف عيسى، فؤاد غريب على صعيد الناشئين بالإضافة إلى فرح محفوظ، سلمى الشيخ، فريدة خليل، فريدة مراد على صعيد الناشئات.

أما في منافسات تحت 17 سنة، فسيمثل المنتخب كل من يوسف محروس، يونس خليل، يحيى محمود، يحيى شامل على صعيد الشباب بالإضافة إلى فريدة خليل، نور محفوظ، هنا إسماعيل، لينة عبده على صعيد الشابات.

كما ستشهد البطولة مشاركة العديد من اللاعبين لاكتساب الخبرات واعدادهم للدخول في المنافسات العالمية فيما بعد حيث سيتواجد في منافسات الناشئين تحت 20 سنة كل من عبدالله السيد، أحمد الخولي، ياسين حجاج، حمزة جميل، عادل العسال، يونس خليل، يحيى شامل، أحمد محمد منير، يوسف محروس، زياد طعيمة، عمر موسى، محمود أيمن، عمار الغندور، مروان قنديل، مازن حسونة، عمر عامر.

أما في منافسات الناشئات تحت 20 سنة فستشارك أيضا كل من خديجة النجار، لولوة سليمان، جنا السيد، هنا العراقي، مي قنديل، نور محفوظ، دانة عبدالحليم، أمينة بدر، رودينا عبدالكريم، سارة محمد، فاطمة الزهراء تامر، هيا منير، هنا إسماعيل، شادية جمال، سيرين عصر.

وعلى صعيد منافسات تحت 17 سنة للشباب، فسيشارك كل من أدهم السرسي، آدم عبدالرحمن ، ياسين الجندي، إياد أسامة، سليم رزق، عمر حفور، زياد عبدالحميد، مهند خضير، عمر حمودة، مصطفى فهمي، عبدالرحمن حسن، عبدالرحمن فاروق، زياد عبدالباقي، عمر ثروت، أحمد وليد، ياسين غنيم.

وأخيرا على صعيد منافسات تحت 17 سنة للشابات، فستتواجد كل من كرمة عبدالعزيز، توتا الجندي، عالية الجارحي، رؤى النموري، ملك الحارتي، مريم خالد، فيروز كمال، لي لي جميل، روجين رابع، شادية جمال، منة الله نصار، عليا سويلم، فريدة نبيل، سيرين عصر، لي لي فرج.