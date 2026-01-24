فرح محفوظ: ميدالية كأس العالم لسيف المبارزة هدف وتحقق

تحدثت فرح محفوظ لاعبة منتخب مصر لسيف المبارزة، عن تتويجها بالميدالية الفضية ببطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئات التي أقيمت مؤخرًا في مدينة المنامة بالبحرين.

وقالت فرح في تصريحات عبر برنامج 7x1 الذي تقدمه الإعلامية لمياء نبيل، إن البطولة كانت هدف لها من بداية الموسم نظرًا لصعوبتها، مؤكدًا أن المنافسة لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة أنها واجهت زميلاتها في المنتخب خلال الأدوار الإقصائية، وتكمن الصعوبة في أنهم يعرفون بعضهم جيدًا.

أضافت فرح أن مباراة نصف النهائي كانت صعبة جدًا لأن منافستها كانت روسية، ووعدت فرح أن تحقق الميدالية الذهبية في البطولة المقبلة.

زادت فرح أنها تدرس المنافسين وتغير استراتيجية اللعب وتضع خطة لكل مباراة تخوضها قبل خوض أي بطولة عالمية.

وعن بداياتها قالت فرح إنها خاضت أكثر من لعبة في البداية سواء جمباز أو كرة يد وغيرها من الألعاب، ولكنها استقرت في النهاية على لعبة السلاح، وبدأت لعبة سيف المبارزة منذ أن كانت في سن الـ5 سنوات، وخاضت أول بطولة لها بعد عامين من التدريب وحصلت على ميدالية وقتها، وخاضت أول بطولة عالم عام 2021 عندما كانت في سن الـ13 عامًا، واكتسبت خبرة كبيرة منذ خوض تلك البطولة.

وأكدت فرح أنها تدين بالفضل لكثير من المدربين الذي ساعدوها في مشوارها على مدار ما يقرب من 13 عامًا في لعبة السلاح.

أتمت فرح أنها تستعد حاليًا لخوض بطولة كأس العالم بالقاهرة مع نهاية الأسبوع المقبل والتي حصلت بها على الميدالية البرونزية العام الماضية مؤكدة أنها تتمنى أن تتوج بالميدالية الذهبية هذه النسخة.