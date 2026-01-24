ضحية مفضلة.. صلاح يواجه بورنموث بسجل تهديفي استثنائي

يستعد النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول وقائد منتخب مصر، لقيادة فريقه في مواجهة مرتقبة أمام بورنموث، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء يسعى خلاله لتعزيز أرقامه اللافتة أمام منافس اعتاد التألق في شباكه.

وتنطلق مواجهة ليفربول وبورنموث عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للطرفين على مستوى الترتيب والطموحات.

ويعول ليفربول على نجمه الأول من أجل تحقيق انتصار مهم يُسهم في تحسين موقع الفريق على سلم ترتيب البريميرليج، خاصة مع احتدام المنافسة بين فرق المراكز المتقدمة، وحاجة «الريدز» لحصد أكبر عدد ممكن من النقاط خلال الجولات المقبلة.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بعد خوضه 22 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات مقابل 6 تعادلات و6 هزائم، وسجل لاعبوه 33 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 29 هدفًا.

في المقابل، يتواجد بورنموث في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، حصدها من 22 مباراة، بعدما فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 مناسبات وخسر 7 مرات، وسجل لاعبوه 35 هدفًا مقابل 41 هدفًا استقبلتها شباك الفريق.

سجل مميز لصلاح أمام بورنموث

ويمتلك محمد صلاح تاريخًا مميزًا أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نجح في تسجيل 12 هدفًا خلال 12 مواجهة، ليصبح الهداف التاريخي في شباك الفريق بالمسابقة.

كما يُعد صلاح اللاعب الوحيد في تاريخ ليفربول الذي تمكن من تسجيل ثلاثية «هاتريك» في مباراة دوري أمام بورنموث، وذلك خلال الانتصار الكبير برباعية نظيفة في ديسمبر 2018، على ملعب الفريق بالساحل الجنوبي.